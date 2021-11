El día sábado 27 de noviembre se conformó en la ciudad de Coyhaique el comando Socialistas por Boric, cuyo propósito es convocar al mundo socialista regional para trabajar en la segunda vuelta presidencial.

Coyhaique.- Este comando eligió a tres voceros, que son la Concejala de la comuna de Coyhaique Ana María Navarrete, la Consejera Regional Electa Marisol Martínez y el Ex Candidato a Diputado Rodrigo Saldivia.

En este sentido, la Concejala de la comuna de Coyhaique y Secretaria Política del Partido Socialista Ana María Navarrete, puntualizó en la conformación de este comando y sus objetivos, “quisiera informar a la comunidad que este día sábado 27 de noviembre dirigentes y militantes socialistas hemos constituidos el Comando “Socialistas x Boric” en la comuna de Coyhaique. Con gran entusiasmo iniciamos el trabajo político electoral para cooperar en la consecución de un gobierno progresista para nuestro país. Los socialistas no queremos retroceder en las conquistas sociales y sabemos que existen importantes brechas que cubrir, y para avanzar en aquello es que hoy pondremos todos nuestros esfuerzos en lograr conquistar una mayoría ciudadana para nuestro futuro presidente Gabriel Boric”.

Por su parte, la Consejera electa por la Provincia de Coyhaique, Marisol Martínez, manifestó que “apoyo a Boric porque valoro lo que hemos avanzado en materia de derechos a las mujeres en todos sus ámbitos y no podemos retroceder ni un solo centímetro, si no que avanzar hacia mayor equidad de género. También quiero que en nuestro país todas las familias sean reconocidas sin discriminación recibiendo los apoyos necesarios para desarrollarse integralmente”.

En tanto, el ex Candidato a Diputado y Dirigente Regional del PS, Rodrigo Saldivia, puntualizó en la necesidad de articular al mundo socialista en la región de Aysén.

“Este comando es un esfuerzo en la necesaria articulación del mundo socialista en pos de nuestro candidato Gabriel Boric. Nos ponemos a disposición en la tarea de aglutinar a una parte importante de la izquierda en la región, y para que esto se traduzca en un gran triunfo de nuestro candidato. El llamado a todos y todas es a votar, ya que la abstención solo favorecerá al candidato de la ultraderecha”, puntualizó.