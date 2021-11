La Concejala Tatiana Villarroel dijo que “es realmente indigno, que tengan que esperar tanto tiempo para poder bajar, quizás vienen a hacer tramites o a lo que vengan, no merecen estar en esta situación y apelamos a la empresa a que ponga remolcadores para que la gente pueda bajar”

Aysen.- Una nueva situación en base a conectividad lacustre, termina afectando a la ciudadanía, esta vez, los pasajeros y pasajeras que viajaban desde Islas Huichas hasta Puerto Chacabuco, llegaron a bordo de la barcaza Jacaf hasta el principal puerto de nuestra región a eso de las 11 de la mañana , generando una gran demora para poder descender de esta embarcacion.

Esto ocurriría debido al mal tiempo que afecta a la bahía y principalmente porque la empresa a cargo de la embarcación no cuenta con remolcadores, los que si existen en Chacabuco, pero la entidad privada no estaría dispuesta a pagar ese servicio, debido a que no sería una exigencia en el contrato de subvención establecido con el Ministerio de Transportes.

A raíz de esto, varios de los pasajeros se han comunicado con la Concejala Tatiana Villarroel, quien daba cuenta de su preocupación por este tema que ocurre nuevamente.

“Como Concejala estoy muy preocupada por esta situación, que nuevamente están viviendo los pobladores de las localidades apartadas, en este caso Islas Huichas, lo que tiene que ver con el traslado de estos vecinos y vecinas hacia Puerto Chabuco. La barcaza llegó el día de hoy a eso de las 11 de mañana, por las condiciones climáticas imperantes, esto indicaría puerto cerrado, la barcaza no pudo recalar, encontrándose al menos hasta esta hora (16:30 horas) todavía a la gira, esperando que mejoren las condiciones”.

Pero esto no sería única y exclusivamente un tema climático, agrega la Concejala, quien además solicitó gestiones a la Senadora Ximena Ordenes, “en la barcaza vienen viajando adultos mayores, niños, mujeres y la situación es un poco compleja porque entenderán que venir en un viaje que dura cuatro horas y media y que se les alargue por más de nueve horas arriba de la barcaza, es un poco insostenible. Los niños deben tener hambre, los adultos mayores deben estar cansados. Estuvimos conversando con la Senadora, Ximena Ordenes, para hacerle saber la situación, ella inmediatamente llamó al Seremi de Transportes, para consultarle que es lo que procedía o que es lo que iban a hacer, por lo que me señaló la Senadora el Seremi dice que esto depende de la empresa, porque necesitan remolcadores para poder recalar. La empresa no cuenta con remolcadores y no paga remolcadores”.

No es la primera vez que ocurre una situación de estas características y quienes siempre se ven afectados son los vecinos, remarcó la Concejala Tatiana Villarroel.

“No es la primera vez que ocurre, esto ya ha pasado en otras oportunidades y los que se ven afectados son los vecinos y vecinas. Esto ocurre también porque no está estipulado en el contrato que tiene la empresa, el que debería exigir que cuenten con remolcadores para casos especiales. Hay que ir aprendiendo con lo que pasa, esperamos que para la próxima licitación este incluido en las bases, que tiene que contar con remolcadores, porque no podemos seguir teniendo y tratando de esta manera a los pobladores de localidades apartadas”.

Como un trato indigno calificó la Concejala de la comuna de Aysén, lo que nuevamente vuelve a suceder con los pasajeros del litoral, en este caso de Islas Huichas. “Es realmente indigno, que tengan que esperar tanto tiempo para poder bajar, quizás vienen a hacer tramites o a lo que vengan, no merecen estar en esta situación y apelamos a la empresa a que ponga remolcadores para que la gente pueda bajar”, puntualizó la Concejala Tatiana Villarroel.