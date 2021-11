Mario Figueroa, además, lamentó el fallecimiento de una persona que intentó cruzar el rio Jeinimeni para visitar a su padre que vive en Chile Chico.

Chile Chico.- Desde el momento que se enteró del trágico hecho ocurrido en el rio Jeinimeni, el Concejal de la comuna de Chile Chico, Mario Figueroa Mayorga, reiteró su preocupación por la necesidad de que se habilite, por ahora de manera gradual, la apertura del paso fronterizo.

Esto permitiría que las familias se reencuentren y especialmente muchos adultos mayores puedan ser visitados por sus hijos o parientes, ya que, son más de dos años sin estar junto a sus seres queridos producto de la pandemia.

Precisamente una de las falencias en este periodo ha sido un trabajo directo en base a la salud mental de nuestros mayores, indicó el Concejal, Mario Figueroa.

“Lamentablemente no ha sido posible atender esta situación por parte de nuestras autoridades tanto chilenas como argentinas. He tenido la posibilidad de conversar con amigos que viven en México, Estados Unidos, donde por razones humanitarias y precisamente en zonas fronterizas, han hecho excepciones. Con los protocolos sanitarios, con los PCR, con las mascarillas, los familiares se han podido visitar. Acá lamentablemente en Chile Chico estamos viviendo una situación muy difícil y lamentablemente, además, no nos hemos hecho cargo de la salud mental de nuestros adultos mayores. Adultos mayores que tienen familiares en Argentina y en Chile, pero que están impedidos hoy día de poder visitarlos”.

Mario Figueroa, lamentó lo ocurrido con la persona que falleció mientras intentaba cruzar el rio Jeinimeni, ya que, que solo buscaba poder visitar y saber cómo estaba su padre, indicó el Concejal.

“Tenemos que lamentar la partida repentina de una persona, un amigo, Santiago Foitzick, el Chago como le conocíamos sus amigos, una persona mayor que residía en la localidad de Los Antiguos en Argentina. Él intentó en una acción desesperada cruzar el rio Jeinimeni, por un hecho muy noble, quería ver a su padre don Honorindo, que vive en Chile Chico, tiene más de ochenta años y que producto de la pandemia ha estado solo todo este tiempo”.

Figueroa señaló también que conversó directamente con el Diputado Miguel Angel Calisto, a quien le solicitó encarecidamente, y en nombre de muchas familias, pueda interceder a nivel central para que exista un apertura gradual de frontera en Chile Chico, que permita, por ejemplo, a los adultos mayores reencontrarse con sus familiares tras dos años de pandemia.

“Comencemos con una apertura gradual, con todos los protocolos y permitamos a esos viejos, que quizás están viviendo sus últimos días, poder estar con sus seres queridos. Hoy debo decir con mucha tristeza, lamentamos la pérdida de un amigo, él solo quería abrazar a su viejo y la verdad reitero, nos hemos despreocupado de la salud mental de nuestros adultos mayores. Ya basta de protocolos y de leyes, por favor seamos personas nuevamente, es lo que les pido humildemente a las autoridades. Temprano converse con el Diputado Calisto y quedó en realizar gestiones a contar de este día lunes con el nivel central, con el fin de buscar una apertura inicial acá en Jeinimeni para que las familias se puedan reencontrar”, manifestó el Concejal de la comuna de Chile Chico.