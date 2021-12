La parlamentaria deslizó una fuerte crítica a las autoridades locales, a quienes acusó de “estar obsesionados” con la construcción de una barcaza que no responde a las necesidades de las y los vecinos de la zona lacustre. “Los problemas de conectividad de Chile Chico necesita de la participación de todos y no hacerlas de espalda a la ciudadanía”, sostuvo.

Valparaíso.- La senadora Ximena Órdenes Neira continúa realizando gestiones con autoridades a nivel nacional, para que la ansiada barcaza para la zona lacustre de Lago General Carrera cumpla con las demandas actuales de las y los vecinos. Por esta razón, se reunió la semana pasada con el Director Nacional de Obras Portuarias, Iván Gutiérrez, para ver mecanismos que permitan un rediseño de la oferta hecha por las autoridades a la comunidad. Si bien valoró la disposición del director, la parlamentaria apuntó a las autoridades regionales para que “sean más flexibles” y tomar las medidas correctas para contar con el medio de transporte que las y los vecinos requieren.

“Se pretende construir una nave con una capacidad de traslado de 128 pasajeros. Es decir, una solución que no da el ancho para la demanda de la zona. La conectividad es fundamental, no solo para las y los vecinos, sino también la industria del turismo. Por eso es necesaria una respuesta acorde al siglo XXI y no estar pensando en respuestas que antes de su construcción ya están obsoletas”, indicó la senadora Órdenes.

La parlamentaria por la región de Aysén insistió en la necesidad de “conversar con las y los vecinos de la zona. Ellos tienen claridad, certeza y conocimiento de lo que necesitan para no volver a vivir los problemas de conectividad. Sin embargo, las autoridades insisten en avanzar de espalda a la ciudadanía, imponer una solución que no responderá a la demanda existente, porque es una solución absolutamente desconectada de la realidad que se vive en la zona lacustre”.

Finalmente, la senadora Ximena Órdenes Neira adelantó que seguirá realizando las gestiones con las autoridades competentes para que la barcaza en Chile Chico sea una solución real. “He conversado con la comunidad, escuchado a las y los vecinos, y hay certeza de lo que necesita y no es una barcaza de menor capacidad que La Tehuelche. Por esta razón, continuaré con las conversaciones para que contemos con una solución adecuada, de cara a la ciudadanía”, puntualizó.