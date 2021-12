El llamado de las autoridades es a revisar sus documentos de identificación, y si deben hacer el trámite, utilizar las instancias entregadas por el servicio, como son el agendamiento en oficinas o en el puesto establecido en BancoEstado y en Supermercado Hiperpatagónico.

Aysén.- Desde hoy, el Servicio de Registro Civil e Identificación dio inicio al Plan de Refuerzo para aumentar la capacidad de captura de cédulas de identidad, dado que a fines de este mes se extinguen los decretos que extendían las vigencias de las cédulas de identidad, esto producto de la pandemia, y por lo que se espera un incremento en las solicitudes de renovaciones del documento de identificación.

El Director Regional del Servicio de Registro Civil e Identificación Rodrigo Aguilera, se refirió a este plan, indicando que estas medidas buscan facilitar la actualización de los documentos de identidad para todos quienes los tengan vencidos “nosotros tenemos una disponibilidad de horas que se pueden agendar en la página web del Registro Civil, no obstante ello, vamos a reforzar la atención de horas no tomadas, para aquellas personas que no tengan dicha posibilidad o vengan de algún sector rural, aumentando a prácticamente el doble la capacidad de emisión de cédulas”.

Dicho plan considera la atención en lugares estratégicos de Coyhaique, con un puesto en BancoEstado entre las 09:00 y las 13:00 horas, y en el Supermercado Híper Patagónico del sector alto entre las 14:00 y las 17:30 horas, así también se duplicará la oferta en las oficinas de Coyhaique y Puerto Aysén, y se contará con un módulo de atención exclusivo de cédulas en la oficina del sector alto de Coyhaique.

Mientras que el Seremi de Justicia y DD.HH Luis Prieto hizo un llamado a que las personas a revisen la vigencia de sus cédulas de identidad, agregando que “existen en la región alrededor de 10 mil cédulas que debiesen ser renovadas en los próximos meses, por ello es necesario no dejar para último momento la renovación, utilizar el agendamiento en línea que existe en las principales oficinas del Registro Civil en la región, y aprovechar los puestos de atención que se están desplegando en terreno en la comuna”.

Finalmente, cabe indicar que para cédulas de extranjeras los decretos de extensión de vigencia establecen como fecha máxima de extensión el 28 de febrero de 2022, y a su vez no se descartan otras medidas como habilitar puestos extras en oficinas y atenciones de fin de semana, todo esto de acuerdo a la demanda existente.