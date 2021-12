Durante este lunes y martes de esta semana, la campaña #YoMeVacuno del MINSAL estará orientada a niños que presenten enfermedades crónicas.

Aysén.- Luego de la aprobación del Instituto de Salud Pública (ISP), este lunes comenzó la inoculación contra el COVID-19 para los niños cuyas edades van desde los 03 a 05 años, siendo la prioridad para los días 06 y 07 de diciembre los menores que presenten comorbilidades específicas, como: “enfermedad pulmonar crónica, enfermedad neurológica, enfermedad renal crónica, enfermedad hepática crónica, enfermedades metabólicas, cardiopatías, enfermedad autoinmune, cáncer en tratamiento con radioterapia, quimioterapia, terapias hormonales o medidas paliativas de cualquier tipo, inmunodeficiencias, enfermedad mental grave u obesidad severa”.

Fue así como durante un recorrido a un punto de vacunación, la Seremi de Salud (s), Gloria Beecher, hizo un llamado a la comunidad para que se acerque a los centros de vacunación. “Queremos hacer un llamado a la comunidad a confiar en las vacunas, en los procesos, en lo científico. En este nuevo grupo se amplía la cobertura de 3 y 5 años, por lo que hacemos un llamado a los padres a confiar en este proceso y en los esquemas de vacunación, donde a nivel regional la población objetivo es de 4 mil 340 niños. Coronavac es la única vacuna que se esta aplicando a los menores, la cual fue aprobada por el Instituto de Salud Pública”.

Similar opinión es la que entregó la Delegada Presidencial, Margarita Ossa, quien resaltó la importancia de este proceso para las familias con menores de edad. “Este es un momento que habíamos estado esperando la mayoría de los padres con mucha ansiedad, es una nueva etapa de todo el proceso de vacunación, el día 06 y 07 comenzamos con los niños que presenten alguna comorbilidad, así que el jueves y viernes seguiríamos con el proceso para avanzar con el grupo etario que es muy importante, sino que los niños también son vectores, por eso es muy importante vacunarlos y protegerlos a ellos. Esperábamos tener la autorización con las vacunas para realizar este proceso de forma segura”.

Durante este proceso, Luz Alvarado, Madre de uno de los niños que recibió su vacuna contra el COVID-19, explicó la importancia de este proceso en el resguardo de la salud de los niños. “Nosotros como familia estábamos esperando con ansias que llegara este día, porque queríamos que nuestro hijo Julian igual estuviera vacunado, porque queremos protegerlo, y nos hemos dado cuenta que así ha sido hasta el momento porque todos estamos con las vacunas completas y no nos hemos enfermado. Esto tiene un efecto favorable contra el COVID-19 así que los papás tienen que venir a vacunar a los niños para que podamos salir de este virus”, puntualizó.

Finalmente, el Director (s) del Servicio de Salud, Jaime López, destacó lo relevante de este proceso para una región como Aysén. “En una región donde hoy alcanzamos un 9% de positividad, nos parece muy importante avanzar en este segmento de población que actúa como vector, de manera asintomática; por lo tanto, con todas las certezas de las pruebas científicas que se han hecho, llamamos a los padres a tomar conciencia para poner todos nuestros esfuerzos para evitar el aumento de contagios. En los próximos días se va a planificar la etapa extramural para acercarnos a los lugares donde se encuentran los niños”.

Cabe señalar que este miércoles, los puntos de vacunación no atenderán público, por lo que el proceso de vacunación se retoma los días jueves y viernes para menores entre 3 y 5 años que no presenten comorbilidades o enfermedades de base. Durante esta semana también se continuará la administración de dosis de refuerzo para todas las personas que tengan esquema completo hasta el 8 de agosto.