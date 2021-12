El 4 y 5 de diciembre se realizó la XVIII versión del Clasificatorio de Chile a Jesús María 2022, organizado por el Club de Jineteadas Rigor y Coraje, instancia en donde se eligieron los 4 jinetes que representarán a Chile en las Categorías Crina Limpia, Grupa Surera y Bastos con Encimera. El evento se realizó en el Campo de Doma Felipe Vidal Núñez de la Estancia San Jorge, Puerto Natales

Coyhaique.- En la oportunidad participaron 11 jinetes Ayseninos, oriundos de la comuna de Chile Chico, Coyhaique y Lago Verde, los cuales llegaron por sus propios medios hasta la aislada región de Magallanes.

La actividad tuvo como payador a Jonathan Hernandez, Erick Oyarzún y los relatos de Héctor Cejas, que con su canto improvisado les dieron vida a las 100 montas de ambas jornada.

Felipe Vidal, Presidente del Club organizador, manifestó “después de 2 largos años de pandemia se han vuelto a organizar eventos de jineteada. Hoy, contamos con 1.500 personas que nos están acompañando y nos parece interesante la presencia de la delegación de la región de Aysén, así como también la presencia de un jinete de Linares, Chaitén más los jinetes locales de Natales “

CLASIFICACIÓN

En la Clasificación se disputaron 3 categorías: Crina Limpia, Grupa Surera y Bastos con Encimera además de un suplente que apoyará ante cualquier inconveniente la participación de Chile quedando, la representación con los siguientes Jinetes.

Grupa Surera: Rafael Loaiza – Puerto Natales

Bastos con Encimera: Emanuel Vidal – Puerto Natales

Crina Limpia: Juan Muñoz – Puerto Natales

Suplente: Hector Silva Mancilla – Coyhaique

“Estoy demasiado emocionado, no me lo esperaba, las dos jornadas la viví al cien por ciento. Esta vez llegué como las veces anteriores con las ganas de que quería ganar, siempre esforzándome y dando lo mejor. yo quería tener mi lugar, siempre luché para ganarme un puesto y hoy se me da la oportunidad así que muy feliz y emocionado. Este logro se lo quiero dedicar a mi familia, mi abuela que es mi hincha número 1, mis amigos que siempre están. Llegar a Jesús María es un sueño que tiene uno de pequeño porque es el festival más grande de jineteadas ahora podré cumplirlo y representar mi país y región” expresó en la oportunidad el jinete Coyhaiquino, Hector Silva Mancilla.

En tanto para el organizador de este clasificatorio, Felipe Vidal cerró la jornada indicando que fue “Un balance positivo, un año más en este clasificatorio como Club de Jineteadas Rigor y Coraje, creo que los jinetes que clasificaron se ganaron su derecho y sin duda dejarán bien representado su país a partir del 7 al 17 de enero 2022, en dónde comienza esta participación en la Provincia de Córdoba Argentina (..) el Jinete Hector Silva es muy parejo en las tres categorías y seguro es una buena representación solo me queda agradecer al público por acompañarnos en este clasificatorio y espero que estos 4 jinetes tengan una buena participación y regresen sanos a casa”.