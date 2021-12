Con motivo del quinto aniversario del Centro de Salud Mental (COSAM) Coyhaique Y en compañía de autoridades de la red asistencial, usuarios y voluntarios, se realizó el lunes 06 de diciembre, la inauguración del Huerto Comunitario, iniciativa formulada y ejecutada por el Consejo Consultivo Colectivamente de este dispositivo de atención.

El modelo comunitario de atención en Salud Mental desarrollado por el Servicio de Salud Aysén a través del COSAM, presta especial importancia a la persona, su familia y en el impacto que esta condición de salud tiene en su entorno; así también, en cómo este, contribuye a la recuperación de las personas, favorece la inclusión sociocomunitaria y provee las condiciones que contribuyen al pleno ejercicio de sus derechos y bienestar socioemocional.

En ese sentido, y teniendo claro los objetivos del dispositivo de atención y el trabajo que ha implicado implementarlo, Jaime López Quintana, Director (S) del Servicio de Salud Aysén, fue enfático en señalar la importancia que ha tenido en el contexto de la actual pandemia. “para nosotros como Servicio de Salud Aysén, no ha pasado en vano el contar con un Centro de Salud Mental Comunitario, y que hoy día en sus cinco años podemos ver una integración muy importante con la comunidad. Esta integración es necesaria, sobre todo en un contexto en que después de dos años en que hemos cambiado nuestra forma de relacionarnos, de mirarnos a los ojos, solamente y no ver nuestro rostro, de no poder estrechar la mano, no poder abrazar como lo hacíamos antes con nuestros amigos o personas cercanas, sin duda nos va a pasar la cuenta, en materia de salud mental”.

Más allá, sobre la inauguración del proyecto de Huerto Comunitario, el directivo señaló “qué bueno que tengamos hoy día un dispositivo que no solamente cumple cinco años madurando como comunidad terapéutica de la región de Aysén, sino que con un gran compromiso expresado en lo que ha hecho su Consejo Consultivo, con un proyecto que además integra los elementos propios de la naturaleza para poder contribuir terapéuticamente a quienes acuden a este recinto”.

La importancia del proyecto

Por su parte, Pedro Godoy, Director del Centro de Salud Mental Comunitario Coyhaique, con motivo de este aniversario, y de lo que significa la ejecución de esta iniciativa a nivel local, señaló que “desarrollamos un programa de trabajo el que consiste en que la comunidad genere huertos que puedan hacer uso de nuestros usuarios, de nuestra comunidad, de nuestros vecinos y que además pueda tener el beneficio de acercarse a la naturaleza, de poder tener un acercamiento a distintos tipos de plantas, de tal manera de que no sólo nos centremos en la calidad de vida dentro de las prestaciones que entregamos como Servicio, sino que también tiene que ver con el hecho de preocuparse de los espacios, de la alimentación y así también de poder, en comunidad, estar entregando espacios para el convivir de mejor manera. Estamos en nuestro quinto aniversario y quisimos celebrarlo de esta manera, con la comunidad y con proyectos que lo realizan ellos, enfatizó”.

Referente al recién inaugurado Huerto Comunitario, Nelson Jerez Castillo, presidente del Consejo Consultivo Colectivamente, ejecutante de la iniciativa, indicó que la iniciativa nació “cuando fuimos a una escuela de salud mental. Allí pudimos aprender la importancia que tiene la institución para poder acudir a las personas que están con problemas en salud mental. Nosotros hicimos este Consejo Consultivo para poder apoyar al personal acá, para postular a proyectos, aprovechando los dineros que da el Gobierno y poder darle un mejor confort a la gente que lo necesita. Esto está abierto a la comunidad, aquí pueden venir las personas, poner unas semillas, unas flores, venir a buscar algunos cilantros o lechugas, con tal que traigan las semillas acá, cosa que podamos mantener todo esto y que sea recíproco “, concluyó el dirigente.