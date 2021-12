Tras conocerse el fallo de Tribunal de Chile Chico a favor de los trabajadores y trabajadoras que fueron despedidos de la Municipalidad por el Alcalde Luperciano Muñoz González, la gente que presentó la demanda en contra del ente edilicio valoraron la determinación. Así se desprende de las palabras de Andrea Cabero Santana, quien era presidenta del Comité Honorarios.

Chile Chico.- “Se ha hecho justicia y se ha marcado un presente respecto a los derechos labores de quienes en su momento trabajamos en el Municipio, que cumplíamos labores y como se comprobó teníamos una relación laboral, la cual no quería ser reconocida”.

Andrea Cabera, añade que nunca ha existido justificación para los despidos, “no hubo justificación de los despidos y tampoco la hay ahora, su actuar (del alcalde) ha sido arbitrario y recalcar que en todo momento la presentación de esta demanda fue buscar justicia para nuestros compañeros, nuestros colegas de trabajo”.

En tanto, Priscila Ramos, otra de las trabajadoras despedidas en la Municipalidad de Chile Chico al momento de ingresar Luperciano Muñoz como Alcalde, manifestó que lo dictaminado por el Tribunal es, “una sentencia ejemplificadora, para todas las municipalidades y también para todos los servicios públicos, porque yo creo que los trabajadores que ganamos un sueldo más bajo y que no tenemos responsabilidades políticas en los cambios de Gobierno, tenemos que dejar de pagar los costos de rencillas y de competencias políticas, yo creo que eso se tiene que terminar de raíz”.

Priscila Ramos, añadió que “nos queda un sabor agradable en esta sentencia, porque es un camino largo el que hemos pasado, desde el día 29 de junio cuando fueron los despidos masivos, en cuestión de 4 horas se despidieron 136 trabajadores dentro de la Municipalidad. Era impresionante ver las filas de compañeros, esperando su carta de despido, entonces fue, aparte de traumático quedarte sin trabajo de un día para otro sin que te avisen, fue humillante para la gente que trabajó tantos años en la Municipalidad”.

Cabe destacar que se encuentra en trámite un segundo juicio donde otros 19 ex trabajadores demandaron a la Municipalidad de Chile Chico por despidos injustificados.