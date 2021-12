Grandes eran las expectativas de la comunidad en torno a que este 15 de diciembre y tal como lo comprometió en el mes de octubre la Delegada Presidencial Provincial, Vanessa Vásquez, la barcaza Tehuelche estaría en el agua navegando y prestando el servicio que tanto requiere la ciudadanía.

Chile Chico.- “Venimos saliendo de una reunión convocada por la Delegada Presidencial Provincial, la noticia no es buena, para nada alentadora, la tan anhelada barcaza Tehuelche no va a retornar el día 15 de diciembre a surcar las aguas del lago General Carrera y por ende hacer la ruta entre Chile Chico e Ibáñez. Algo que está afectando en demasía, ya no sabemos qué nombre darle a esta situación, la verdad es que, todos los que estábamos en la mesa quedamos bastante preocupados, bastante decaídos”, indicó el Concejal Mario Figueroa.

El Concejal de la comuna de Chile Chico, añadió que este, “es un tema y dice relación con que las autoridades de este Gobierno, no han dimensionado lo que significa o lo ha significado para Chile Chico estar en este aislamiento. Aquí hay perdidas económicas, aquí hay una serie de situaciones que se están dando, el comercio, las cosas se están encareciendo en demasía. Sumar a ello un tema que pusimos sobre la mesa y que hicimos saber a la delegada, que es, el pésimo estado de la ruta, o sea, los buses que contratan desde Coyhaique para hacer la ruta hacia Chile Chico sufren pinchazos, se quedan en pane, la calamina y hay una empresa que es la empresa Flesan que tiene un contrato millonario y que lamentablemente no ha dado el ancho. Hoy no hay ninguna maquina trabajando y el camino está en pésimas condiciones”.

Ante todas estas situaciones, Mario Figueroa, cree que, “el tema de la conectividad en Chile Chico hoy es delicado, la delegada señaló pero no preciso fecha, de que eventualmente podría estar un Subsecretario de obras públicas en la zona, porque ya todos sabemos que el Seremi renunció, ¿qué podemos esperar ahora?. ¿Le vamos a pedir a la delegada que renuncie?, porque ella comprometió si no salía el 15 la barcaza dejaba el puesto, ¡para que!, sino va haber solución. O sea, la comunidad va a pasar las cuentas acá, pero el tema no se soluciona con que se vaya o no una autoridad, acá lo que necesitamos es que se pongan a trabajar y de una vez por todas se pongan en los pantalones de la gente que está sufriendo con este tema”.

Durante el mes de octubre y mientras la comunidad se movilizaba, la delegada presidencial provincial, Vanessa Vásquez, anunciaba con megáfono en mano que, el día 15 de diciembre la Tehuelche estaba de nuevo en el agua y en ese momento una vecina y dirigenta social de Chile Chico la interpela y le señala que ¿si ello no ocurre renuncia?, a lo que Vásquez le contestó a viva voz “si señora”.

VERSIÓN DEL GOBIERNO

La Delegada Presidencial de General Carrera, Vanessa Vásquez, se refería a los motivos que retrasaron que la Tehuelche esté en el agua la fecha que ella había comprometido ante la ciudadanía.

“Se explicó claramente el proceso en el que se encuentra tanto la Tehuelche como la nave Pilchero, la primera de estas podrá navegar antes de fin de año, lamentablemente después de la fecha que se había comprometido que era el día 15 de diciembre, que era el plazo máximo del contrato al que podía llegar. Lamentamos que Asmar haya sufrido demoras, lo que conllevara las multas por cada día de retraso y la fecha que ha colocado nuevamente Asmar es el 23 de diciembre, para que sea ese día sea inspeccionada por la Armada”.

Vásquez, añadió que desde el ejecutivo están colaborando para agilizar los tiempos, incluso con apoyo de la Fuerza Aérea de Chile para el traslado de algunas piezas de la Tehuelche, que deben traerse desde la región de Los Lagos, “desde el Gobierno estamos prestando toda la colaboración, incluido vuelo Fach para hacer el traslado de los elementos más transcendentales de la barcaza, desde la región de Los Lagos hacia la región de Aysén”.

Respecto a la antigua barcaza Pilchero, la Delegada Presidencial Provincial, señaló que, “se le realizará cambios de ejes de propulsión y debería estar operativa los primeros días de enero. De esta reunión quiero destacar el ánimo de dialogo y construcción en el que ocurrió, todos nos escuchamos y los vecinos pudieron plantear sus inquietudes de manera muy respetuosa y ordena”, puntualizó.