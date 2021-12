Tras conocer el nuevo retraso en la entrada en operación de la principal barcaza que conecta la zona lacustre del Lago General Carrera con Puerto Ibáñez, la parlamentaria por la región de Aysén recordó que “La Tehuelche estaría operativa y prestando servicios, en un primer momento en octubre, luego en diciembre y no han cumplido con ninguna de las dos fechas”.

Valparaíso.- Con molestia reaccionó la senadora Ximena Órdenes Neira luego de conocer que La Tehuelche no entrará en operaciones como se comprometieron las autoridades regionales con la comunidad. “Esto es una vergüenza, aquí se deben asumir responsabilidades”, deslizó la parlamentaria.

Desde que comenzó la crisis de conectividad en la zona lacustre, la senadora Órdenes ha realizado una serie de gestiones para que se cuente con un plan alternativo a la altura de las necesidades de las y los vecinos, pero además, para que el Gobierno disponga de una nueva nave que cumpla con las expectativas de la zona.

“Desde el primer día hemos estado en conversaciones con autoridades regionales y nacionales para que se dé una solución adecuada al problema de conectividad que sufren los habitantes de la zona”, señaló la parlamentaria.

En este sentido, la senadora Ximena Órdenes Neira no dudó en calificar como “indigno” la forma en que “el Gobierno ha enfrentado el problema de conectividad de Chile Chico. Si esto hubiese pasado en Santiago, Valparaíso o Concepción, la solución no habría demorado tanto”.

Asimismo, la parlamentaria remarcó que los habitantes de la cuenca del Lago General Carrera lo que piden es un servicio serio, que los conecte con el resto de la región. “Resulta incomprensible que una petición tan básica como tener un medio de transporte que conecte Chile Chico con Puerto Ibáñez, no pueda ser resuelto adecuadamente. Hoy estamos hablando de un viaje de casi ocho horas por tierra, en un camino que no cuenta con las condiciones de seguridad adecuadas para el transporte de pasajeros y la alternativa aérea no cumple con la demanda”.

La senadora Ximena Órdenes recalcó que es necesario que las autoridades asuman su responsabilidad, ya que desde el nivel central “no están tomando el peso a la situación, porque no están entregando toda la información de lo que viven las y los vecinos. Hoy la zona lacustre de la región está desconectada y sin un plan de contingencia adecuado”.

Finalmente, la parlamentaria lamentó que las soluciones que propone el Gobierno no van al fondo. “Se está proponiendo una barcaza más pequeña, con una capacidad de 128 pasajeros, significativamente menor a los aproximadamente 250 pasajeros que transporta en salón actualmente la Tehuelche. Es decir, estamos mirando al pasado, no estamos pensando en los estándares del siglo 21 y la situación de Chile Chico ya no se sostiene”, puntualizó.