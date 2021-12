 La Dirección del Trabajo verificará este derecho en el caso de aquellos trabajadores que deban laborar ese día. Denuncias podrán hacerse por vía telefónica al número 600 450 4000.

Coyhaique.- La Dirección del Trabajo (DT) fiscalizará este domingo 19 de diciembre, día de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que se respete el derecho a sufragio de los trabajadores que deban laborar ese día.

La Directora regional del Trabajo, Victoria Sierra, anunció que se fiscalizarán las denuncias que sean recibidas y comentó los detalles del permiso laboral, “El comercio y otras actividades productivas pueden funcionar este domingo 19 de diciembre que es día de elecciones, salvo las tiendas que sean centros comerciales tipo mall con administración única, lo cual en nuestra Región de Aysén no hay. Como Dirección del Trabajo tenemos el deber de recordar a los trabajadores/as y empleadores que este domingo tienen como derecho legal 2 horas para ir a votar en las elecciones, el que es independiente a la hora de colación y no puede haber un descuento en sus remuneraciones. Este permiso es un derecho y solicitamos a quienes deban trabajar ese día y a quienes se les niegue el permiso, a realizar la denuncia en el número 600 450 4000, entre las 09:00 y las 14:00 horas de este domingo, ya que nuestros fiscalizadores estarán de turno, atentos a los requerimientos, ya sea para orientar o para recibir las denuncias”, afirmó la autoridad.

Un llamado a los empleadores a respetar este derecho laboral realizó Andrea Ponce, Seremi del Trabajo y Previsión Social, “Todos los chilenos y chilenas tienen derecho de ejercer su deber ciudadano de votar en las elecciones y por eso hacemos un llamado a los empleadores a respetar este derecho laboral y otorgar el permiso de 2 horas, llegando a acuerdos y teniendo flexibilidad, teniendo en cuenta que los trabajadores y trabajadoras deben trasladarse y tal vez tengan que hacer filas para votar. Afortunadamente en nuestra Región de Aysén no hemos tenido que cursar multas a alguna empresa por no dar este permiso laboral y esperamos que ello continúe así, y si alguien ve vulnerado su derecho, llame para denunciar a la Dirección del Trabajo. Recordamos además que la pandemia no ha terminado y que vayan a votar usando mascarilla, llevando su alcohol gel y lápiz pasta azul, además de mantener distancia física”.

Permiso para acudir a votar

Respecto del permiso para sufragar, la DT informó que se fiscalizará:

 Otorgamiento de permiso de dos horas para sufragar a aquellos trabajadores que deban laborar ese día. Sanciones de entre 3 y 60 Unidades Tributarias Mensuales por infracción. Es decir, fluctuarán entre los $162.513 y los $3.250.260, dependiendo de si la empresa es micro, pequeña, mediana o grande.

 Otorgamiento de permiso laboral a los trabajadores designados como vocales de mesa, miembros de colegios escrutadores o delegados de la Junta Electoral. Las multas aplicables son las mismas del caso anterior.