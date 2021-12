A través de un Juego Didáctico presentado este miércoles 16 de diciembre, se dio término oficialmente a la primera etapa del “Taller de Escritura Creativa” para público infantil, que se impartió en la Biblioteca Regional de Aysén, esta iniciativa hace parte de un programa mayor creado por Sara Cuartas Valencia, denominado Exploratorios Creativos, Ideas con Valor, que quiso compartir con la Biblioteca Regional de la que también es usuaria: “Se trata de una metodología que he ido desarrollando de forma independiente, que busca a partir del juego y del pensamiento disruptivo fomentar la escritura, la lectura y la creatividad, así como procesos de pensamiento crítico. Este taller dio como resultado que los participantes idearan y contaran una historia, con un sentido, argumento y personajes, la que finalmente dio origen a un juego didáctico de contenido medioambiental que titularon “Forestis. Salvas un árbol salvas el planeta ” , creado en grupo por la mayoría de los y las participantes y otro, de corte más fantástico, que es un juego de rol, diseñado de manera individual por una de las participantes del taller. Este espacio de escritura busca como acción mayor, desarrollar un semillero de fomento a la lectura y escritura, a través de un juego y de distintos desafíos, como fue esta vez diseñar un juego didáctico y veremos en las otras versiones que sucede”.

El próximo año se realizará una segunda versión del taller, pero además el grupo inicial de participantes quiere continuar, por lo que pasarán a un nivel más avanzado, donde seguirán creando.

Carolin Calisto, madre de uno de los pequeños participantes, nos cuenta: “Tengo dos hijos, uno de 9 y otro de 3 años. Nosotros somos usuarios frecuentes de la Biblioteca, nos gusta ir a elegir libros y siempre participamos de las actividades que se hacen, este último taller en que estuvo Antonio (9) me pareció muy entretenido y el espacio que se generó era muy lúdico, mi hijito esperaba con ansias los días martes para asistir al taller, le gustó la forma en que aprendió, la experiencia de hacer el juego, así que estaremos atentos para la continuación del taller”.

“Forestis” respeta fielmente las voces de sus creadores, sólo se corrigieron detalles mínimos de ortografía y luego la historia pasó a un proceso de ilustración y diseño para convertirse en juego didáctico, es bonito esto porque el proceso creativo empezó como un juego y terminó siendo un juego real y participativo, que esperamos llegue a más personas pequeñas, que lo jueguen y ojalá encuentren en ello, el disfrute que nosotros tuvimos al imaginarlo.” nos dice Sara Cuartas

Leonor Osorio (14) entrega su opinión sobre este taller: “Fue muy entretenido y la actividad final me pareció buena porque no fue sólo escribir, o presentar un libro, sino hacer algo más creativo, el taller me pareció bueno y también divertido, así que invitaría a otras personas a venir”

Por su parte, Emilia Barría (12) destaca de su experiencia: “ Me encantó el taller, la profesora fue muy simpática y las actividades divertidas, a mí me gusta la literatura y me interesó conocer a personas que comparten mi gusto”.

Gloria Carrillo, Directora de la Biblioteca comenta: “El tema de “Forestis” como evoca su nombre, involucra al bosque, los animales silvestres, y los elementos que lo amenazan: la sequía, los incendios y por supuesto convoca a la niñez. Cuando estos personajes y su contexto cobraron vida en el relato, se vio el alcance de la historia y se buscaron nuevos vínculos que pudieran valorar este esfuerzo y en un futuro ojalá potenciarlo, por ello CONAF Aysén se sumó a la celebración de este cierre del Taller, relevando la importancia de los árboles no sólo en el bosque sino también en el contexto urbano y entregando un obsequio a los niños y niñas participantes”.