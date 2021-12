“Que la luz de esta navidad no se apague” es la campaña comunicacional que la empresa eléctrica Edelaysen impulsa en estas fiestas de fin de año, con el objetivo de concientizar en la comunidad del uso responsable de luces y adornos eléctricos, y evitar accidentes o interrupciones del servicio.

Por ello es que durante diciembre a través de medios de comunicación y redes sociales se estará entregando diversos consejos prácticos que se enfocan en el uso correcto de la energía, tomando los resguardos necesarios para evitar el mal uso de luces, adornos, alargadores y enchufes.

Y fue en la sede de la Junta de Vecinos Achen de la Ampliación Pablo Neruda en Coyhaique, donde ejecutivos de la empresa, junto al Seremi de Energía y vecinos de la población, compartieron estos consejos.

“Durante diciembre hemos estado en distintos medios de comunicación entregando consejos y recomendaciones, para que precisamente la luz de esta Navidad no se apague, y no tener ningún evento indeseado en el hogar producto de por ejemplo luces en mal estado, o enchufes sobrecargados, y por eso recomendamos siempre revisar todos los adornos y luces que vengan de años anteriores, para revisar que estén en buen funcionamiento. Si los adornos son para uso interior, utilizarlos solo para eso y no en el exterior porque corremos un riesgo de un accidente en el hogar”, señaló Signe Balboa, jefa de Servicio al Cliente de Edelaysen.

También Verónica Legue, presidenta de la Junta de Vecinos Achen, se mostró conforme con las recomendaciones. “Súper buenos los consejos que nos da Edelaysen como el Seremi de Energía, y también hacemos un llamado al autocuidado a los vecinos, en el tema de los arbolitos, que hay que revisar bien las luces, estar atentos, dejarlos desenchufados cuando uno sale, y eso es un consejo para todos y para uno mismo, que lo hace en nuestras casas”, dijo Legue.

Desde la Seremi de Energía, su titular Juan Luis Amenábar indicó que “en este fin de año, invitamos a toda la comunidad a celebrar con seguridad. Todos sabemos que hay muchos artefactos eléctricos, hay mucho consumo en esta época del año por la luces, así que invitamos a usar y comprar artefactos certificados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC. Cuando vayan a comprar si se fijan, tienen un sello SEC, entonces eso quiere decir que pasó todos las certificaciones y testeos que hace la superintendencia”.

Consejos desde Edelaysen

Desde la empresa eléctrica compartieron los siguientes consejos preventivos para estas fiestas de fin de año.

• Utilizar sólo luces y adornos luminosos certificados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

• Antes de instalar, revisar que los cables de luces y decoraciones del año pasado estén en buen estado.

• No usar luces o decoraciones que tengan cables pelados o soquetes derretidos.

• No recargar enchufes o alargadores con exceso de luces navideñas.

• Revisar que las luces que se usen en el exterior sean para ese uso, y no para interior.

• Al ir a dormir o salir de la casa apagar las luces decorativas, ya que se puede producir un sobrecalentamiento.

Finalmente les recordamos que para contactarse con la empresa eléctrica, puede utilizar los siguientes canales de contacto.

• Fanpage de Facebook @Edelaysen

• Línea gratuita 800 600 803

• Mensaje de texto con la palabra LUZ, signo #, seguido del número de cliente al 5022.

• www.edelaysen.cl

• info@edelaysen.cl