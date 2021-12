Mediante la firma de un convenio de cooperación entre el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y la Municipalidad de Río Ibáñez, se traspasó una suma de 138 millones de pesos para financiar el estudio de diseño.

Cerro Castillo.- Junto a los vecinos de Cerro Castillo, se hizo oficial la transferencia de 138 millones de parte del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones hacia la Municipalidad de Río Ibáñez, con el fin de financiar el diseño para un Parador de Buses de dicha localidad. El estudio nace de una iniciativa a nivel de anteproyecto desarrollado por el municipio, que propone una parada al estilo “refugio”, que permita a los usuarios esperar el transporte público de forma cómoda y segura, independiente de las condiciones climáticas.

En Cerro Castillo, el seremiTT Fabián Rojas y el alcalde Marcelo Santana entregaron mayores detalles de este trabajo colaborativo, a la comunidad. Dentro de ello, se explicó que dentro del Plan Regional de Gobierno el sector Transportes se propuso generar una red de terminales de buses. Mediante este Plan, el ministerio entregó el financiamiento para los diseños de terminales de buses en Puerto Aysén, Puerto Tranquilo, La Junta, Puerto Cisnes y ahora se añade Cerro Castillo.

“Cerro Castillo es una de las localidades fundamentales en los sistemas de transportes, no solamente por los vecinos, sino que también por la cantidad de visitantes que llegan que en la actualidad no tienen un lugar definido para estacionar los buses, o para que exista un trasbordo. Por lo tanto, lo que estamos haciendo con este financiamiento sectorial es cambiarle la cara al sistema de transportes a Cerro Castillo y a toda la zona sur de la región de Aysén”, comentó el seremi.

El edil en tanto, destacó la gestión realizada por el ministerio para enriquecer el equipamiento urbano de la comuna de Río Ibáñez, considerando igualmente la ubicación estratégica que posee Cerro Castillo en la ruta 7, siendo una parada obligada de los servicios de transporte público de pasajeros, con destino al sur de la región: “Esperamos con estos recursos terminar esa etapa para presentarlo a ejecución y tener prontamente una red de rodoviarios de buses, tanto acá en Cerro Castillo, como el que ya hemos iniciado Puerto Tranquilo. Son obras importantes que no solo benefician a la comuna sino a toda la comunidad regional y a los visitantes que año a año llegan a este lugar”.

La Concejala Marcia Álvarez agregó que avanzar en esta obra era una necesidad planteada por los vecinos hace muchos años, y que se planteó en un trabajo de consulta ciudadana. “Viene a beneficiar tanto a los vecinos de Castillo y alrededores, al tener un lugar en condiciones, con los resguardos que se necesitan, especialmente en invierno para poder esperar un bus para ir hasta Lago Lapparent, Sin Nombre o Rivera Norte”.

Los habitantes de Cerro Castillo también valoraron este avance. El Presidente del Comité Agua Potable Rural, Abdón Aguilar indicó que “es algo muy importante. Como llevo años siendo dirigente, qué lindo es cuando se gestionan cosas y ya se empiezan a definir. En el caso mío, como poblador antiguo que soy, me siento muy contento cuando las cosas verdaderamente salen a flote, cuando es algo realmente es necesario y ya está saliendo. Todo lo que es bueno es contentura para una población”.

El vecino Juan Bautista Peranchiguay añadió que “hay que agradecerle a todo el servicio público, porque esto no es para uno, es para todos los que viajan y transitan esta ruta”.

Luego del acto administrativo de la entrega de recursos al municipio, corresponde que éste se dedique a la elaboración de bases para llamar a licitación y de esta manera llevar acabo los estudios técnicos y participaciones ciudadanas que permitan configurar el proyecto para su posterior ejecución.