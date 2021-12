Desde la Seremi de la Mujer, SERNAMEG, Mejor Niñez, Fiscalía, PDI y Carabineros recalcaron que el femicidio ya no solo es un asunto de pareja, llamando a la ciudadanía a informarse y denunciar.

Coyhaique.- Desde 2020, cada 19 de diciembre se conmemora el Día Nacional Contra el Femicidio fecha instaurada con la finalidad de alcanzar una mayor visibilización de la situación de violencia y los crímenes que afectan a las mujeres.

En ese contexto, los integrantes del Circuito Intersectorial de Femicidio de la región de Aysén, compuesto por la Seremi de la Mujer y Equidad de Género, el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, Mejor Niñez, Ministerio Público, Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile, realizaron un llamado a denunciar todo tipo de violencia de género a partir de la nueva tipificación del femicidio con la Ley 21.212, más conocida como Ley Gabriela.

Al respecto, la Seremi de la Mujer y Equidad de Género de Aysén, Bárbara Ortuzar, señaló que “conmemoramos el segundo año del Día Nacional Contra el Femicidio, y eso es importante de recalcar porque hoy día hay 42 mujeres que no están con nosotros, 42 mujeres que durante el 2021 han sido asesinada por sus parejas, exparejas o solo por el hecho de ser mujer”, agregando que “acompañamos en el dolor a todas las familias víctimas de este delito y también destacamos el avance que hemos realizado como Ministerio con la Ley Gabriela, que extiende la tipificación de femicidio, ampliándola a todas las mujeres asesinadas solo por el hecho de ser mujer”.

Por su parte, la Directora Regional del SernamEG, Elizabeth Gutiérrez Eggers, indicó que “esta es una fecha significativa porque es un avance en el trabajo que se hace de manera preventiva, llegamos tarde cuando una mujer muere, por lo tanto, una de las funciones del Circuito Intersectorial de Femicidio, precisamente, es entregar una mirada transversal sobre este fenómeno sociocultural, brindar herramientas de orientación e información; y al mismo tiempo, caracterizar la situación de la violencia contra las mujeres en el territorio”. Además, la Directora del SernamEG Aysén enfatizó en el llamado a erradicar el constructo que ha facilitado la violencia machista, indicando que “principalmente las acciones que desarrollamos en conjunto con el Ministerio y las instituciones que conforman el Circuito es generar instancias de reparación a las víctimas y a sus familias”.

Cuando ocurren estos lamentables hechos, se activa un trabajo intersectorial que busca entregar apoyo a las víctimas de este delito. Así, desde el Servicio Mejor Niñez, que también forma parte del CIF, la Directora Regional Subrogante, Gabriela Opazo, destacó que “entregamos servicio de atención a los niños, niñas y adolescentes que han sido afectados por este tipo de situaciones, siendo testigos de la violencia extrema, machista y sexista contra las mujeres que les genera un nivel de daño significativo”. La Directora Subrogante de Mejor Niñez subrayó que “ratificamos nuestro compromiso para que los niños puedan recibir las atención que requieren, que puedan tener atención de psicólogo, trabajador social, abogado, ya que es muy importante para que puedan avanzar en el proceso de resignificación de estos hechos y de la reparación del daño”.

Llamado a la denuncia

Desde el Ministerio Público, a través del Jefe de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos, Julio Sánchez, precisó que “lo relevante e importante es no aceptar la violencia de género, es algo que no podemos permitir y que, por tanto, el ejercicio de derechos de la víctima a través de la denuncia es muy relevante”, agregando que el Ministerio Público también tiene la misión de proteger a víctimas y testigos “a través de la investigación y del trato adecuado a las víctimas que han sufrido violencia de género, y considerando que el femicidio es el flagelo más importante y el hecho más dramático para una familia y la sociedad, debemos ser responsables y eficientes en esta labor”.

Por su parte, el jefe de la Brigada de Homicidios Coyhaique, subprefecto Mauro Gutiérrez, recalcó la importancia de la denuncia temprana, indicando que “buscamos hacer un llamado y educar a la comunidad para realizar una denuncia temprana. Tenemos que poner una alerta roja, cuando existen comportamientos que tengan que ver con la violencia contra la mujer. Así que el llamado a la comunidad es a que denuncie estos hechos y evitar así el último eslabón que sería, en este caso, el femicidio”.

Sobre los tipos de violencia y dependencia, el subprefecto Gutiérrez alertó que existe violencia intrafamiliar, tales como agresiones y violencia física, emocional y psicológica, celos, control excesivo y acciones de dominación, sexo forzado o violación, amenazas de muerte hacia la mujer, amenazas de suicidio por parte del agresor, abuso de alcohol y drogas, entre otros, recordando que “este tipo de violencia extrema o femicidio no solamente corresponde a personas que hayan tenido alguna convivencia, sino también una relación sentimental como el pololeo, ya que también dentro de Ley Gabriela se incorpora cuando la acción se comete en razón de la orientación sexual, identidad de género o expresión de género de la mujer”.

Ahora bien, desde Carabineros, la Sargento 1ro Valeska Castro, de la Oficina del Modelo de Integración entre Carabineros y la Comunidad de la Primera Comisaría de Coyhaique, detalló que sobre este tipo de hechos “hemos implementado una sala de familia que es para todas las víctimas de este delito, trabajamos haciendo campañas en distintos puntos del sector conforme a nuestras estadísticas, ya que la idea es que las víctimas se sientan en confianza de poder denunciar lo que está pasando”, precisando además que “cuando se acoge la denuncia se completa una pauta unificada de riesgos, donde se evalúa como está la persona, su intervención, derivación y entrega de información adecuada a cada caso”.

Finalmente, desde el Circuito Intersectorial de Femicidio de la región de Aysén realizaron un llamado a informarse y denunciar la violencia de género para evitar el último eslabón de la violencia extrema, el femicidio, llamando al Fono de Orientación del Ministerio de la Mujer, 1455, al nivel de emergencias de Carabineros, 133, al Fono Familia de Carabineros, 149, y al nivel de emergencia de la PDI, 134, además recomendaron acercarse directamente a Fiscalía, PDI o Carabineros frente a hechos constitutivos de delitos contra las mujeres.