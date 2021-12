La iniciativa fue aprobada de manera unánime por la Cámara Alta y apunta, entre otras cosas, a que dicho sistema se establezca como una política pública, siendo parte esencial del Sistema de Protección Social.

Valparaíso.- De manera unánime, la sala del Senado aprobó un proyecto de acuerdo del senador David Sandoval, en el cual solicita al Ejecutivo se impulse, a través de un proyecto de ley, un sistema integral de promoción de la autonomía personal, de cuidados y de protección a la dependencia.

En particular, Sandoval sugiere que este sistema se establezca como una política pública, que sea parte esencial del Sistema de Protección Social, integrándose a los sistemas específicos de Pensiones, Salud, Bienestar Familiar y Educación. “Que el sistema no coarte la autonomía personal, incluso de las personas discapacitadas, sean éstas personas adultas mayores o no, y que incluya de manera armónica los aportes, cuidados e iniciativas que entreguen las familias, las comunidades, los municipios y el propio Estado”, puntualizó.

Asimismo, propone que el eventual proyecto de ley, especifique el conjunto de prestaciones económicas y servicios de atención técnica, los criterios técnicos que sirvan para fijar prioridades en el acceso a estos servicios, las organizaciones municipales, comunitarias y técnicas ejecutoras, sean éstas de derecho público o privado, las entidades que se encarguen de su supervisión. “Además, se considere la participación permanente de las organizaciones civiles y representativas de las personas adultas mayores y/o con discapacidad, y a través de mecanismos de participación que permitan recoger información para ir ajustando el sistema a las realidades y circunstancias de país, de sus regiones y de sus comunidades”, agregó.

Así también, se propone que en la redacción de un eventual proyecto de ley, se eviten definiciones normativas que en el mediano o largo plazo el sistema tenga solo un carácter asistencialista, o que se centre solo en la atención y en el cuidado; que termine alejado del derecho subjetivo que promueva la autonomía personal, incluso de las personas dependientes; y, que, respecto de la dependencia, no centrarse solo en las limitaciones de la persona, sino que, se atiendan también desafíos en los ámbitos psicológicos y sociales.

Algunos datos

Cabe señalar que dentro del continente, Chile es uno de los países más envejecidos de la región. Según la encuesta CASEN 2017, más de un 19% de la población tiene 60 o más años, de la cual, un 14.2% presenta algún grado de dependencia funcional, lo que junto a que la intensidad de los cuidados familiares ha bajado, permite prever que se generará una importante presión sobre el Estado para que se diseñen y pongan en práctica políticas públicas que se enfoquen en servicios de apoyos y cuidados de larga duración.

Por otro lado, las proyecciones de Naciones Unidas señalan que entre 2045 y 2050, la expectativa de vida al nacer en el país alcance los 84.9 años, siendo los hombres quienes incrementarán en 5 años en promedio, alcanzando una expectativa de vida de 83.3 años. Para las mujeres, mientras tanto, se proyecta un aumento esperado de 4 años de vida, llegando a los 86.4 años.

Finalmente, indicar la importancia de la población de 60 años y más en la sociedad chilena ha aumentado significativamente en las últimas dos décadas, pues ésta ha pasado del 10.8% de la población total en el 2000 al 17.4% en el 2020 (Naciones Unidas 2018).