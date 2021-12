Destacada participación de la ciudadanía, dirigentes y representantes locales de la comuna de Cisnes, tuvo el nuevo encuentro constituyente de la comisión de Forma de Estado y Descentralización que sesionó en Puerto Cisnes.

Cisnes.- El Alcalde, Francisco Roncagliolo Lepio, relevó inicialmente que este tipo de actividades sean una muestra clara de descentralización.

“Esta visita es una muestra importante de lo que nosotros esperamos como habitantes de esta zona austral, que tiene que ver mucho con la descentralización. Quiero saludar a nuestros convencionales regionales, a doña Geoconda Navarrete, a doña Yarela Gómez y enviar un saludo a don Tomas Laibe, que se por razones de otra índole no pudo estar presente, quiero agradecer también al Gobierno Regional, a través de su Gobernadora, Andrea Macías, principalmente por los apoyos en las coordinaciones. Para nosotros es muy importante que esto se realice aquí, muestra algo que nosotros esperamos y buscamos que es, descentralizar muchas de las decisiones que hoy día se llevan adelante en la capital del país. Y acá en nuestra comuna, a grandes rasgos, conviven muchas visiones, conviven también sectores muy diversos como el sector campesino, ganadero, acuícola, pequero, turismo, entre otros”.

El Alcalde de la comuna de Cisnes, recalcó que los sectores productivos que hoy conviven en la zona, tienen ciertas limitaciones, que claramente en el tiempo se han ido mejorando en bien de la ciudadanía y el visitante, como es la conectividad.

“Esos sectores por sí mismo o lo que nosotros hagamos como comunidades, no es suficiente para sustentarnos o mantenernos, estando en una zona tan aislada y tan alejada como esta. Son sectores y comunidades que también tenemos que convivir de una forma distinta con el medio ambiente, el cambio climático, tenemos grandes desafíos y dentro de esos desafíos tenemos igualmente grandes limitaciones. En los últimos años, la comuna de Cisnes ha evolucionado positivamente en muchos aspectos, dentro de ello esta el desarrollo, porque quienes visitan la zona se demoraron solo tres o cuatro horas en llegar desde Coyhaique hasta aquí, en otras eventualidades y realidades pasadas podrían haber sido ocho horas e incluso yo que soy de Puyuhuapi podrían haber sido doce horas, de las cuatro que hoy nos demoramos en movernos”.

Aprovechando esta oportunidad, el Alcalde Francisco Roncagliolo, planteó además que, “la nueva Constitución debería buscar garantizar la equidad territorial”.

“Es por eso que, la nueva Constitución debería buscar garantizar la equidad territorial que es súper importante, porque hoy en día somos 345 municipios y como nos han dicho todos, somos la base fundamental de la administración en el Estado y como esa base fundamental, muchas de nuestras limitaciones están precisamente designadas el día de hoy, porque dependemos de otros municipios, ni siquiera del Estado. Nuestro fondo común municipal hoy día depende de los grandes municipios de Chile, no depende de una política específica del Estado de Chile por el desarrollo de las comunas. Hoy nosotros podemos hablar de presupuesto, podemos decir muchas cosas como municipalidad, pero cuando un municipio grande no aporta, lamentablemente eso disminuye y se refleja en el impacto que tenemos en las comunidades”.

Por último, la máxima autoridad de la comuna de Cisnes, Alcalde Francisco Roncagliolo Lepio, se mostró esperanzando en que los planteamientos hechos por los representantes locales junto a los vecinos, sean analizados y considerados por la comisión de Forma de Estado y Descentralización, quienes abordan materias como zonas extremas, aisladas, rurales, ente otros.