Una buena evaluación sobre la afluencia de público y el volumen de ventas fue el balance tanto del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género como de las 25 emprendedoras que durante dos días participaron en la Expo Feria Navideña SernamEG, la que se llevó a cabo en el eje central de la Plaza de Armas de Coyhaique. Parte de los productos ofrecidos fueron artesanías en cuero, fieltro, orfebrería y joyería en plata, tejidos, verduras y productos de decoración para el hogar.

La Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Bárbara Ortúzar Candia, sostuvo que “para nuestro Ministerio potenciar la autonomía económica de la Mujer es una responsabilidad y además es parte de nuestra Agenda Mujer. Conocemos las dificultades que tienen para desarrollarse en el mundo laboral y sabemos también que el emprender es una de las alternativas que muchas han tomado para desenvolverse en equilibrio con las multifunciones que desempeñamos. Es por esto que la Feria organizada por SernamEG, fue una importante y gran oportunidad de venta que se suma a la serie de acciones que como Ministerio hemos realizado, especialmente durante la pandemia, y además dio a conocer distintos emprendimientos femeninos; liderados por mujeres valientes, creativas y perseverantes de nuestra región”.

Por su parte, la Directora Regional de SernamEG, Elizabeth Gutiérrez Eggers, junto con felicitar a cada una de las expositoras por la venta de casi la totalidad de sus productos, se refirió a la importancia de generar instancias de comercialización de acuerdo a la realidad actual. “Uno de los estudios más recientes que caracterizan la participación laboral femenina en el país corresponde al boletín estadístico de empleo trimestral del INE, correspondiente al trimestre abril- junio de 2021, el que establece que la tasa de participación laboral femenina en el país era del orden de un 45% en comparación con igual período del año anterior que supera un poco más de un 40%; Por lo tanto, resulta evidente la necesidad de generar más instancias como la Expo Feria para contribuir a que las mujeres puedan continuar potenciando sus emprendimientos”, indicó.

EVALUACIÓN POSITIVA DEL PÚBLICO Y EMPRENDEDORAS

Una de las personas que tuvo la oportunidad de visitar la Expo Feria Navideña SernamEG fue Aurelia Ojeda. “Venía hacer un trámite y me llamó la atención porque yo no salgo mucho y me encantó porque todo está muy lindo y ordenado. Me llamó la atención los aros, las artesanías y las chombas. Tengo un hospedaje y también trabajo en el rubro, las personas que vienen de turistas siempre me preguntan qué pueden llevar de recuerdo de Coyhaique así que estas actividades ayudan al turismo”, precisó.

Por su parte, una de las emprendedoras de la Expo Feria, Mariela Cárdenas dijo: “yo quedé muy feliz, vendí todo y agradezco la invitación a esta actividad y si me vuelven a invitar ahí voy a estar. Fue una muy bonita experiencia porque nosotras como mujeres emprendedoras luchamos día a día para poder vender nuestros productos”. Representando a Cerro Galera, Daniela Osses, sostuvo que “nos ha ido super bien, si hay ventas todo es bienvenido después de una tremenda pandemia y la recepción de la gente fue súper positiva”. Respecto a la ubicación en el eje central de la Plaza de Coyhaique, agregó que “acá pasa gente todo el día por lo que hay harta venta”.

Finalmente, las 25 emprendedoras que estuvieron en la Expo Feria Navideña SernamEG participaron de los programas del Área Mujer y Trabajo, instancias que permiten profesionalizar a las emprendedoras, entregándoles contenidos técnicos que van en beneficio directamente de sus emprendimientos, como también contenidos que apoyen y fortalezcan su identidad, fortaleciendo la autoconfianza, autonomía, habilidades, talentos y destrezas socio-laborales.