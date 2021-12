De visita en Coyhaique, el Subsecretario de las Culturas y las Artes, Juan Carlos Silva, conoció en terreno el desarrollo de diversos proyectos artísticos y culturales que se llevan a cabo en el territorio, se reunió con creadores y gestores culturales y lanzó la nueva temporada de la serie audiovisual Relatos Cultura, producida por la Seremi de Culturas Aysén.

Durante tres días, Juan Carlos Silva sostuvo encuentros con diferentes actores y actrices del ámbito cultural en la Región de Aysén. Comenzó conociendo el proyecto de la Agrupación Cultural de la Patagonia, Escuela Abierta, que reúne talleres y números artísticos de artes escénicas que se han ido presentando en la Escuela de Música y el Anfiteatro Víctor Jara. Damián Antíguez, gestor de la iniciativa financiada por la convocatoria pública 2021 para Organizaciones culturales focalizadas en desarrollo social local-Red Cultura, presentó a a la autoridad un resumen de lo realizado y los alcances que ha tenido la Red de Espacios Culturales de Aysén, RECA, en toda la región.

El Subsecretario lanzó posteriormente la tercera temporada de la serie audiovisual producida por la Seremi de Culturas Aysén, Relatos Cultura, cuyo episodio inaugural recoge el testimonio de vida y obra del artista visual patagón, Seguismundo Sade, y que ya está disponible en el canal de YouTube y redes sociales de Culturas Aysén.

La autoridad cultural visitó también el jardín infantil Las Araucarias de Coyhaique, donde fue recibido por la Directora Regional /s) de la Fundación Integra, María Verónica Cárcamo y la Directora del establecimiento, Olivia Rebolledo, quienes le presentaron el programa Acciona de Educación Parvularia. Juan Carlos Silva entregó, además, una donación de libros para ejecutar el programa.

La agenda del Subsecretario de las Culturas y las Artes incluyó un recorrido por la muestra permanente del Museo Regional de Aysén, guiado por el Director Gustavo Saldivia; saludó a las y los participantes de la capacitación para el funcionamiento del camión escenario, para luego reunirse en el Centro Cultural Coyhaique con artesanos y artesanas destacadas de 2021 en la Región de Aysén, con quienes conversó sobre el trabajo de la agrupación Artesanos de Aysén A. G.

El Subsecretario Silva dijo que “me voy con la certeza de que es fundamental para poder planificar bien lo que son los programas, las gestiones o las distintas misiones de una institución, en nuestro caso nuestro ministerio, partir con realidades regionales que dan cuenta de cómo se complementan pilotos o programas de una manera que tiene que ser tomada en cuenta a nivel nacional, y no al revés. Eso ha sido fundamental en el viaje a esta región. No solamente porque aquí estamos ejecutando iniciativas que son pioneras desde el punto de vista de por ejemplo el programa Acciona que iniciará un trabajo en los establecimientos de educación parvularia y para introducir a través de la cultura y la mediación lectora a los niños que asisten a los jardines infantiles; para poder también a partir de la experiencia de esta región implementarla a nivel nacional. Lo mismo a través del trabajo que se ha hecho con Red Cultura, con fomento. También por un tema de trabajo de cercanía que hay en esta región que es muy difícil encontrar en otra con las organizaciones culturales, con los artistas, con quienes trabajan mancomunadamente con la institucionalidad cultural. Eso es algo que nosotros tenemos que tomar como referente para poder replicarlo en otras regiones y la única manera de hacerlo es viéndolo in situ, que es lo que hemos podido hacer durante estos días en diferentes actividades”.

Para el gestor cultural y titiritero Damián Antíguez la reunión fue fructífera, pues “estuvo muy atento a lo planteado en el proyecto y hay muchos puntos en coincidencia respecto a organizar la red, aclaramos dudas respecto de la continuidad del proyecto y para nosotros es una posibilidad para que desde el nivel central ser puedan conocer de manera directa las necesidades de los espacios culturales, sobre todo comunitarios”.

Acerca del trabajo de la Seremi de Culturas Aysén, Juan Carlos Silva dijo que “lo que realiza la Seremi de Culturas acá en la región tiene un sentido de validez sectorial que cuesta encontrarlo en otras regiones en el sentido de que las organizaciones tienen un contacto permanente con las funcionarias y funcionarios de nuestro ministerio, saben y conocen las convocatorias. También el ministerio sabe entregar sus programas e iniciativas según la realidad territorial y geográfica que implica cada programa. La Red de espacios culturales que hoy día está en seis espacios y cuatro comunas permite también circulación. Hay un trabajo transversal y colaborativo que se hace con el Servicio del Patrimonio Cultural, y destacó el Museo Regional de Aysén que no es solamente un espacio de visita museográfica”.

Finalmente, Juan Carlos Silva, presenció la exposición de la Agrupación Cultural Comunitaria Malotun Ortiga, a cargo de Verónica Ibieta y Víctor Cabrera, quienes resumieron los principales hitos regionales, donde destacan el Festival de Teatro Patagonia en Escena y los Conciertos Acústicos de Invierno The Dark Side of the Sur, financiados por la continuidad del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Además, recientemente se adjudicó el Fondo de Itineraria de Artes Escénicas