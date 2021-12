Tras la realización de 28 sesiones finalizó el proyecto ganador del Fondo Equidad de Género 2021 del SernamEG denominado “Talleres Formativos: Redes Sociales para la Mujer Rural”. 12 personas de la comuna de Río Ibáñez pudieron desarrollar sus habilidades orientadas al manejo de celulares, específicamente, el uso de las redes sociales y aplicaciones necesarias para alcanzar y/o mantener su autonomía económica y desarrollo personal.

La última sesión consistió en un espacio de conversación y de intercambio de experiencias, lo que fue destacado por la Directora Regional de SernamEG, Elizabeth Gutiérrez Eggers. “Fue muy grato conocer de la voz de las propias participantes el impacto que significó en sus vidas el adquirir nuevas habilidades en materia tecnológica, lo que sin duda les ayudará en su diario vivir. Además, hace sentido con el objetivo del Fondo Equidad de Género que busca fortalecer la participación, asociatividad y liderazgo de las mujeres. Esperamos que el próximo año haya postulaciones de todas las comunas de la región de Aysén, ya que el proyecto ganador de la comuna de Río Ibáñez demuestra que siempre se pueden levantar iniciativas de gran valor”.

En la ocasión, estuvo presente la Secretaria Ejecutiva de la Red de Mujeres Rurales de América latina y el Caribe, REDLAC, Luz Haro Guanga, la que mencionó que “como organización siempre respaldamos este tipo de procesos formativos porque es parte de lo que hacemos, somos mujeres rurales que estamos luchando contra todas estas desigualdades; sobre todo, en esta pandemia que ha sido tan compleja para las mujeres rurales por lo que este aprendizaje en tecnologías de información y comunicación es una excelente iniciativa”.

PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO

Otro de los apoyos desde el ámbito técnico y metodológico al proyecto “Talleres Formativos: Redes Sociales para la Mujer Rural” fue el de la Académica de la Universidad Católica de Temuco, Dina Guarda Cerón. “Creo que esta iniciativa es pionera porque trabajar en contexto rural es complejo de realizar por la conectividad y de cómo son los procesos de aprendizaje que en estos casos son distintos. No sólo son talleres, sino que existe un acompañamiento donde traducir lo que significa incorporar la tecnología en la vida cotidiana requiere un esfuerzo en conectar con el sentir de las mujeres”, destacó.

Por su parte, la ganadora del proyecto Fondo Equidad de Género 2021, Marcela González Velásquez, se refirió al mismo tema precisando que “al comenzar el proceso formativo nos dimos cuenta de que las mujeres tenían distintos niveles de conocimiento sobre el uso del celular y sobre las aplicaciones móviles, luego de transcurrir un poco más de tres meses podemos decir que todas han tenido aprendizajes significativos según sus necesidades, ya que todas no tenían interés en las mismas aplicaciones. Algunas les interesaban las videollamadas y otras comenzaron a hacer el pago de sus servicios básicos a través de una aplicación móvil en su celular; se dieron distintos aprendizajes que para cada una de ellas fue importante”.

Justamente una de las participantes del “Talleres Formativos: Redes Sociales para la Mujer Rural” fue Delicia Vidal Alon, quien durante el encuentro final dijo: “fue grato apoyar a mis compañeras, me di cuenta que algunas de ellas recién estaban comenzando, porque no sabían utilizar el WhatsApp que es tan importante o hacer una videollamada. Inclusive había mujeres que tenían familia en otros lados y no se podían ver hasta ahora por lo que eso me llena de alegría. Si bien yo estaba un poco más adelantada, estas experiencias demuestran la importancia de unirnos como mujeres”. En tanto, Mercedes Villagran Antrillao, manifestó durante su intervención que “las mujeres tenemos que salir adelante, porque antes siempre éramos de la casa solamente pero hoy día con todo esto damos gracias ya que podemos hacer de todo, ahora estamos empoderadas”.

La Municipalidad de Río Ibáñez fue otra de las entidades colaboradoras del proyecto “Redes Sociales para la Mujer Rural – Talleres Formativos Comuna de Río Ibáñez” financiado por el Fondo de la Equidad de Género, que se implementó en conjunto con la Subsecretaría del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género.