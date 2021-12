Iniciativa, despachada en los últimos días desde el Senado, ahora quedó en condiciones de ser ley.

Valparaíso.- El senador David Sandoval destacó la reciente aprobación del proyecto de ley que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, en materia de espacios de habitabilidad de embarcaciones pesqueras artesanales y embarcaciones menores prestadoras de servicios a la acuicultura.

El parlamentario recordó que este tema, surgió en primera instancia, a través de un primer proyecto de ley de su autoría, presentado en el año 2015 cuando ejercía el cargo de diputado, donde posteriormente y después de una larga tramitación, se promulga la ley 21.287 (diciembre del 2020) conocida como “Ley de Habitabilidad”. Luego de aquello, surge esta nueva iniciativa, la que viene a incorporar una serie de correcciones a dicha ley.

“Es un proyecto que se enmarca dentro de lo que significa la calidad de vida del mundo del trabajo de la pesca en general y en particular de la pesca artesanal”, indicó.

Sandoval explicó que el objetivo es que estas naves “tengan todas las condiciones para darle no solamente seguridad desde el punto de vista de navegación, sino que también calidad de vida a quienes prestan estas labores”, entendiendo por condiciones de habitabilidad los dormitorios, servicios de comedor, servicios higiénico, entre otros.

De esta manera, se ratificó que una embarcación pesquera artesanal o embarcación artesanal es aquella explotada por un armador artesanal e inscrita en el Registro Pesquero Artesanal, de una eslora máxima no superior a 18 metros y 80 metros cúbicos de capacidad de bodega, garantizando la seguridad y el que no haya aumento del esfuerzo pesquero.

Además, estas embarcaciones con espacios cerrados deberán contar con áreas destinadas única y exclusivamente a la habitabilidad y bienestar de la dotación, es decir, cocina, comedor, camarotes, puente, baños y salas de descanso, que den garantías de seguridad y navegabilidad, conforme las condiciones que fije el reglamento.

Con esto, el texto quedó en condiciones de convertirse en ley, pues el informe ya fue ratificado por la Cámara.