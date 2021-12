La autoridad agradeció el trabajo de los equipos de salud, que permitió enfrentar la pandemia y proyectó mejoras en la calidad de la atención y en la ejecución de proyectos de infraestructura.

Aysen.- Días de intenso trabajo recorriendo algunos establecimientos como el CESFAM Dr. Alejandro Gutiérrez de Coyhaique y el CESFAM de Puerto Aysén, que funciona en el antiguo Hospital de la ciudad porteña, además de intensas reuniones con los diversos equipos de la Red Asistencial , sostuvo la jefa de la División de Atención Primaria de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, Adriana Tapia Cifuentes, quien junto a Gisella Schaffer, Jefa del Departamento de Gestión Operacional de la DIVAP, tuvieron el pasado lunes 27 y martes 28 de diciembre, empaparse de la realidad que en materia de salud pública se vive en la Región de Aysén.

“Esta es una visita que veníamos programando hace bastante tiempo, con la idea de conocer en terreno cuál es la realidad de la atención primaria en la región y lo primero que hicimos fue visitar un Centro de Salud Familiar en Coyhaique donde funciona un SAPU y hoy estamos conociendo la situación que se está viviendo aquí en el CESFAM de Puerto Aysén junto a su director que está muy motivado, compenetrado y feliz de dirigir este centro de salud, trazando líneas para ver cómo mejoramos la calidad en la atención, cómo damos mayor oportunidad a las personas y cuáles son los efectos que ha tenido la pandemia en todo el trabajo de estos dos años”, expresó la Doctora Adriana Tapia.

La jefa de la APS desde el MINSAL, tuvo palabras de valoración para el enorme despliegue y compromiso de los trabajadores de la salud “felicito a los equipos de salud de toda la región, porque han hecho un trabajo increíble, tanto en la atención primaria como en el nivel secundario y terciario (hospitalario) pero principalmente en la atención primaria, que es lo que a mí me toca y en todas las estrategias de la atención: la atención domiciliaria, la entrega de medicamentos, la hospitalización domiciliaria, la separación de espacios, el aumento de atención de las urgencias, la vacunación, el testeo y trazabilidad. Lo importante es que esta región ha apechugado de gran manera, así es que felicitarlos a todos, pero también les hemos dejado tareas, este trabajo no termina y eso significa que hay que empezar a retomar todo lo que empezamos a hacer en materia de detección, promoción de la salud, prevención de las enfermedades crónicas, de los problemas de salud mental y de tantos otros que dejamos de hacer en este periodo solamente abocados a combatir la pandemia”, enfatizó.

Por su parte, Cesar Reguero, Director del Centro de Salud Familiar de Puerto Aysén, no ocultó su satisfacción de que su establecimiento esté contemplado entre los proyectos de mejoras que se pretenden efectuar por parte de las autoridades “estamos muy alegres de que una autoridad como la doctora Tapia, encargada de la APS a nivel ministerial venga a una ciudad como Puerto Aysén para conocer la realidad que tenemos, cómo trabajamos y cómo ha sido este proceso de consolidación de la atención primaria. Conversamos sobre cómo ha sido nuestro proceso de trabajo en cuanto a combatir el COVID, cómo nos hemos desempeñado para lograr los buenos indicadores en vacunación y también sobre nuestro futuro, cómo se vienen los proyectos de inversión para mejorar la calidad de vida, tanto de los funcionarios como de la población”.

Finalmente, Gabriel Burgos, Director del Servicio de Salud Aysén, marcó el énfasis en que la presencia de la delegación de la Subsecretaría de Redes Asistenciales ha sido de gran importancia para que conozcan a fondo nuestra realidad y nos ayuden a reducir las brechas existentes.

“Es muy importante que se empapen de la situación; hoy hicimos un recorrido por el CESFAM de Puerto Aysén, le comentamos de lo que se ha podido trabajar en cuanto a los proyectos que vimos este año en cuanto a mejoras eléctricas, de techumbre, y otros que tenemos en carpeta con la municipalidad, como lo es la calefacción y pudimos comentarle respecto al futuro proyecto del CESFAM de Puerto Aysén y Coyhaique. Hemos tenido reuniones de trabajo para poder mostrarles la realidad de nuestra región, ya que es distinta a la realidad que tienen otras regiones en el país, entendiendo que el servicio de salud aquí tiene a cargo la atención primaria, cosa muy distinta a lo que ocurre en otras partes de Chile”, concluyó el Director de la Red Asistencial de Aysén.