La SEREMI del Medio Ambiente, Mónica Saldías, anunció la apertura de un nuevo llamado a postulación para el recambio de calefactores, durante la visita realizada junto a la Jefa de servicio al cliente de Edelaysén, Signe Balboa, a la beneficiaria del primer llamado al recambio eléctrico en Coyhaique, María Bravo; instancia en la que concretaron la primera conexión al sistema de tarifa diferenciada Ecoayre para beneficiarios del programa de recambio.

Coyhaique.- “Quiero felicitar a la señora María por unirse a este programa ayudando a mejorar la calidad del aire y de vida de todas las familias de Coyhaique. Para este primer recambio eléctrico, trabajamos coordinadamente con la empresa eléctrica para obtener esta tarifa diferenciada y queremos destacar esta colaboración con el mundo privado y por supuesto el sector público donde nos acompañan los seremis de Vivienda y Energía”, destacó la Seremi del Medio Ambiente a lo que se sumó Signe Balboa indicando que “Estamos muy contentos de conectar a la primera beneficiaria del recambio a nuestra tarifa EcoAyre, esta es una tarifa un 20% más barata que la normal, que no tiene límite de invierno y que esta fijada en 100 pesos más IVA”, agregando que la tarifa esta disponible también para aquellos clientes que no forman parte del programa de recambio de calefactores.

La beneficiaria María Bravo postuló al primer llamado para el recambio eléctrico, y luego de adjudicar el beneficio, que consideró dos equipos Split Inverter para su vivienda, inició el proceso para acceder a la tarifa EcoAyre, la que fue activada por Edelaysén durante la visita. Para el correcto funcionamiento de los nuevos equipos, la empresa instaló un segundo medidor exclusivo para el sistema de calefacción y aire acondicionado.

Respecto de su motivación para participar en el programa de recambio, la señora María Bravo comentó “Por el exceso de contaminación que tiene Coyhaique, porque estamos viviendo en un hoyo y la leña contamina demasiado, la gente no se preocupa en el verano de juntar su leña seca y tenerla preparada para el invierno para evitar el humo”.

En cuanto al nuevo llamado, disponible hasta el 4 de enero, los interesados en la ciudad de Coyhaique podrán optar por el recambio de calefactores en las líneas eléctrica y pellet.

“Queremos invitar a las familias de Coyhaique a que sigan uniéndose al recambio de calefactores, ya están abiertas las postulaciones hasta el 4 de enero y pueden postular a través de la página calefactores.mma.gob.cl”, detalló la SEREMI Mónica Saldías, agregando que el beneficio ambiental se extiende a todo el polígono de la zona saturada y cuenta con equipos de alta potencia

Con este llamado el programa sobrepasaría los 8.600 recambios, superando con esto el 54% que se ha alcanzado de la meta establecida en el Plan de Descontaminación Atmosférica PDA para el año 2027; la SEREMI recalcó que dicho logro se ha obtenido gracias a los recursos otorgados por el Gobierno Regional, y el apoyo de su Consejo, que recientemente aprobó los fondos para la continuidad de la iniciativa en 2022.

Las bases y formularios de postulación se encuentran disponibles además en la página web airecoyhaique.mma.gob.cl; así también los interesados podrán postular en la oficina del recambio de calefactores ubicada en calle Errázuriz 514 y hacer sus consultas a los teléfonos 67 2451466 o terminado en 67-68-69-70