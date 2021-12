Programa de vinculación con la comunidad capacitó a 63 pequeñas empresarias desde Ñuble hasta la Región de Aysén.

Aysén.- Como un éxito absoluto catalogaron desde Edelaysen la primera versión del Programa Mujeres con Energía, que concluyó con el término de la Academia de Emprendimiento Femenino -que llevó a cabo AIEP en coordinación con Sercotec- y la premiación de las 16 mejores alumnas del programa, quienes recibieron $1.000.000 como reconocimiento a su desempeño.

Dos de las ganadoras fueron mujeres de la Región de Aysén. Una de ellas fue Jéssica Olavarría, emprendedora de Coyhaique, dueña de “Expresarte”, empresa de diseño y creaciones de esculturas, telares y accesorios, con la técnica de fieltro agujado.

“Quiero agradecer a AIEP, Sercotec y Grupo Saesa, por generar este lindo proyecto de Mujeres con Energía, porque aprendí información relevante para potenciar mi negocio. El grupo que se formó se ha transformado con el tiempo en una red súper sólida de compañeras. Nos vamos apoyando cada día y somos un grupo de distintas edades, y tenemos diversos conocimientos, mucho que aportar. Buscamos soluciones a problemas que cada una presenta”, dijo Olavarría

La otra emprendedora aysenina ganadora fue Gabriela Mansilla, dueña de la fábrica de cerveza Carpintero Negro, empresa familiar que lleva adelante desde el 2018.

“Súper feliz, estoy orgullosa de mi misma por haber logrado esto. La verdad es que el comienzo de la academia no tenía muchas expectativas, pero me sorprendió. Los profesores eran secos, explicaban súper bien. Siento que aprendí muchas cosas y estoy poniendo en práctica muchos consejos que nos dieron. El premio me lo gané cuando entré a la academia y este premio monetario, me va a ayudar a crecer mucho más con mi emprendimiento, así que feliz, totalmente feliz”.

Doble mérito para Gabriela que paralelo con esta academia de emprendimiento, llevaba las clases universitarias que revisaba en la noche de manera grabada.

Sercotec, AIEP y Grupo Saesa

Mujeres con Energía es un programa de vinculación que busca reconocer, apoyar y capacitar a clientas emprendedoras de Grupo Saesa, a través de una Academia de Emprendimiento dictada por AIEP en modalidad online, en temas como Rol de la Mujer en el Emprendimiento, Innovación en productos y servicios, Plan de Negocios y gestión financiera, Formalización de empresas, Marketing Digital, Sustentabilidad y Economía Circular.

Cabe destacar que las emprendedoras estudiaron a pesar de las dificultades de conexión o del tiempo que requerían las clases, gracias al apoyo en la coordinación del Centro de Negocios, Puerto Varas de Sercotec.

“Estamos plenamente agradecidos de haber participado de este proceso, porque va en la línea de lo que somos, que no es solo financiar, sino que también capacitar, acompañar, asesorar. Creemos que es una muy buena alternativa, acorde a lo que se necesita a nivel de emprendimiento en Chile”, destacó el gerente de Administración y Finanzas de Sercotec, Francisco Cancino.

Finalmente Signe Balboa, jefa de servicio al cliente de Edelaysen felicitó a las ganadoras y destacó el esfuerzo que pusieron en esta academia. “Recibimos con tremendo orgullo la noticia del premio obtenido por Jéssica y Gabriela, las dos ganadoras de la Región de Aysén en este primer programa Mujeres con Energía, una iniciativa que impulsamos en todas las zonas de Grupo Saesa y que hoy tiene a dos ayseninas felices con su premio, satisfechas por los conocimientos adquiridos, y con el desafío de seguir adelante. Esperamos que esto motive a más mujeres a participar de cara a la segunda versión que realizaremos el próximo año.”

Las ganadoras de la primera edición fueron:

• Thalía Muñoz Torres, de Renaico. Diseños gráficos, impresiones y papelería.

• Paola Escobar Álvarez, de Purranque. Construcción y restauración de muebles.

• Francisca de las Nieves Varela, de Curanilahue. Restaurant.

• Celia Barrera Flores, de Puerto Varas, Comercio minorista y mercado particular.

• Jessica Olavarría Acuña de Coyhaique, Fabricación y venta de artesanías.

• Jessica Remolcoy Cárcamo, de Queilén. Mercado particular y paquetería

• Madeleine Madariaga Zúñiga, de Frutillar. Confección textil.

• Isabel Tripallante Maripán, de Lanco. Comidas preparadas, bebidas y confites.

• Daniela Cuevas Olivares, de Quellón. Diseño y venta de productos en lana de oveja chilota.

• Leticia Schurch Salazar, de Traiguén. Restaurant.

• Jenny Paredes Cárdenas, de Calbuco. Construcción y venta de trampas sustentables de captura de productos marinos.

• Amanda Arratia Millaquín, de Lebu, Productos cosméticos artesanales.

• Rosa Vargas Gallardo, de Dalcahue. Venta de insumos para artesanías y librería.

• Gabriela Mansilla Velasquez, de Coyhaique. Elaboración de cerveza artesanal.

• Amitza Cárcamo Yáñez, de Valdivia. Servicio funerario de biocremación para mascotas.

• María Jesús Donoso Araya, de Osorno. Elaboración e instalación de mallas de seguridad para ventanas, balcones y escaleras.

También hubo menciones honrosas para cinco emprendedoras, las que obtuvieron una mentoría personalizada, con asesorías en Modelo y Plan de Negocios, Marketing y Economía Circular, que dictará AIEP. Además, se llevaron una tablet de regalo para facilitar la conexión a sus futuras clases.

Finalmente les recordamos que para contactarse con la empresa eléctrica, puede utilizar los siguientes canales de contacto.

• Fanpage de Facebook @Edelaysen

• Línea gratuita 800 600 803

• Mensaje de texto con la palabra LUZ, signo #, seguido del número de cliente al 5022.

• www.edelaysen.cl

• info@edelaysen.cl