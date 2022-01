Recién iniciado el año 2022, el senador David Sandoval hizo hincapié en los principales desafíos que enfrenta la región para los próximos años, ámbito en el que relevó el rol que tienen las autoridades locales y regionales en el proceso de desarrollo de la zona.

"Lo que hay hoy día es la instalación de una nueva estructura de organización en la región. Elegimos hace no mucho tiempo a nuevas autoridades locales y regionales (…) que tendrán que imponer lo que va a significar la nueva condición del desarrollo en Aysén", señaló el parlamentario.

Sandoval precisó que se deben enfrentar temas esenciales, entre ellos, la pobreza multidimensional en la que viven más de 20 mil ayseninos y ayseninas. “Este nuevo equipo de autoridades en la región, alcaldes, concejales, cores y gobernadora regional, tienen una tarea totalmente distinta. Por años, se quería que las regiones tuvieran sus propias autoridades, ahora lo tenemos y lo que corresponde por lo tanto, es que toda estructura funcione adecuadamente, que se hagan cargo de esta realidad”, subrayó.

Otro tema al que hizo referencia son las localidades del litoral aisenino, que “no tienen ni siquiera alcantarillado ni agua potable”, por lo cual enfatizó que allí “es donde hay que poner las prioridades”.

También está el tema de la vivienda, considerando que hay alrededor de 1.500 viviendas en condición de irrecuperable en la región. “Ahí estamos viendo un problema que tenemos que resolver de otra manera. Y ese es el rol de las autoridades locales, que deben identificar estos problemas que tenemos en las localidades”, puntualizó.

“Esta nueva mirada depende en gran medida de la gente que nosotros hemos elegido, tanto en los municipios como a nivel regional. Creemos que tenemos muchas capacidades para desarrollar en la región, pero la diferencia es que hoy no podemos hacer las cosas como a lo mejor se hicieron en el pasado. Hay que cambiar los estándar”, agregó.

En ese sentido, insistió que la industria salmonera no puede responder solo a los estándares de exigencias que tiene nuestro país, tomando en cuenta que Chile es el segundo productor mundial y dentro de ello, la mitad de esa producción proviene de la región de Aysén. “Pero no queremos contaminación en el litoral, descuidos en situaciones sociales, desventajas para las propias comunidades. Por eso creamos este protocolo (productivo) en el año 2019, que debe ser cumplido”, recalcó

La pesca artesanal es otro de los sectores que requiere mayor apoyo y acompañamiento, estima Sandoval, para quien es fundamental se generen otras condiciones para su desarrollo. “Hace poco se aprobó el proyecto de habitabilidad, para la gente que trabaja en este rubro tengan condiciones dignas en el desarrollo de su labor”, recordó.

Finalmente, considera que el ámbito forestal, agricultura, pequeña y mediana ganadería también deben ser enfrentados de otra manera, para generar en estos el desarrollo que permita beneficiar a las comunidades de la región. “No queremos terminar siendo invadidos por estos cowboys de fin de semana, que no quiere que se haga nada en la región de Aysén”, concluyó el legislador.