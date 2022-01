Paulina Hernández llamó a todas las autoridades independiente del sector político, a unirse por concretar al más breve la construcción de nueva barcaza para mejorar la conectividad en el Lago General Carrera.

Chile Chico.- A fines de la semana recién pasada y luego de varios meses en mantención, la autoridad marítima autorizó que la Tehuelche vuelva a navegar, esta es la mayor embarcación que conecta a la comunidad de la cuenca del Lago General Carrera con el resto de la región y del país.

Sin embargo, han sido dos años con inconvenientes entre una y otra embarcación, lo cual se agudizó el segundo semestre del año 2021, donde la molestia de la gente de Chile Chico los llevó nuevamente a salir a las calles y aparecieron alternativas terrestres e incluso aéreas, todas con menor cupo del que ofrece la Tehuelche.

Un trato “indigno” ha acusado la propia ciudadanía, exigiendo una conectividad real y de calidad. La Consejera regional electa por la provincia General Carrera, Paulina Hernández, fue clara en manifestar que, la comunidad está cansada de los traten como el patio trasero de la región. “No podemos ni como comuna, ni como provincia, seguir siendo vistos como el patio trasero de nuestra región de Aysén, no se puede seguir abusando de la paciencia de nuestros vecinos, somos pacientes, pero esto en algún minuto se acaba”.

“Nuestro trabajo es servir a la comunidad y no servirse de ella”

Debido a que Chile Chico y toda la cuenca del lago necesitan y merecen una conectividad de calidad, es que, la Consejera electa llama a todas las autoridades electas a unir voluntades para que una nueva barcaza sea realidad, lo antes posible. “Invitar a todas las autoridades electas de nuestra provincia a trabajar de manera seria, de verdad, unidos y con un solo norte, por la construcción de una nueva barcaza. Sin escusas, sin diferencias, porque es la comunidad quien lo exige, es la comunidad quien lo necesita, la comunidad necesita a sus autoridades trabajando unidas. Ese es el llamado que se hace de manera firme, de manera clara y de manera honesta, de cara a la comunidad, de cara a la gente, no podemos seguir nuestro trabajo. Nuestro trabajo es servir a la comunidad y no servirse de ella”.

El normal funcionamiento de las barcazas y una conectividad sin los problemas que hasta ahora se han tenido, no solo sirve para recibir turistas, sino más, “porque la comunidad cuando viaja a Coyhaique no lo hace por turismo, lo hace porque tiene que realizar trámites, porque tiene que hacer compras necesarias para el vivir diario de los vecinos, porque tienen que ir a médico y principalmente porque se debe mover la carga mercadería que llega al comercio local. Porque llega el turista que va a ir al restaurant de nuestra vecina emprendedora, porque va a ir a tomar alojamiento u hospedaje al recinto o cabaña que tiene el vecino emprendedor, porque se mueve la economía en la localidad”, concluyó indicando la Consejera electa, Paulina Hernández.