Despidos injustificados y bajo causales que fueron desestimadas por los Tribunales, tienen a la Municipalidad de Chile Chico enfrentando una serie de juicios, que en su mayoría los ha perdido y que derivarán en cientos de millones que perdería la casa edicilia.

Chile Chico.- A fines del año pasado el Tribunal de Chile Chico dio por acreditada la existencia de contrato de trabajo entre 30 personas y la Municipalidad local, esto luego de los despidos, que a todas luces y tras el dictamen del Magistrado, fueron injustificados. Se ordenó a la casa edilicia pagar la indemnización que corresponde a los ex funcionarios y funcionarias.

La semana recién pasada y bajo los mismos argumentos y pruebas, un total de 18 ex trabajadores de la Municipalidad de Chile Chico, se enfrentaron en Tribunales con este servicio público que encabeza el Alcalde Luperciano Muñoz González, quien a pocas horas de asumir su cargo despidió a más de 130 funcionarios.

Nuevamente los ex funcionarios y funcionarias celebraron que la justicia haya actuado a su favor. “Terminó la audiencia, en la cual, la justicia determinó que existe una relación laboral entre los demandantes y la Municipalidad de Chile Chico. Por tanto, esto entra a regirse por el código del trabajo y obliga al Municipio a pagar aquello que corresponda según lo estipula la ley”, señaló uno de los ex trabajadores, Glen Cáceres.

Cáceres, agregó que este es un nuevo revés que sufre la Municipalidad de Chile Chico, luego del dictamen de Tribunales. “Es un revés más que tiene el Municipio y según entendemos nosotros van a ser muchos más, por lo que entiendo hay otras demandas en curso también. Esto da cuenta que finalmente la justicia hace lo que corresponde”.

El ex trabajador de la Municipalidad, calificó en duros términos el actuar del Alcalde Muñoz, “estamos frente a un acto despótico, tiránico, porque hubo muchos despidos, ahora en educación hubo más despidos y esta la amenaza permanente que existirán más, porque siempre está poniendo la mirada en distintos lugares, para que en teoría, pueda reducir costos, que finalmente le está saliendo más caro, por no hacer las cosas bien en definitiva”.

Los ex trabajadores agradecieron a todos quienes han colaborado para sacar adelante este proceso judicial, algunas dirigentas y por supuesto el abogado, Luis Villazón.