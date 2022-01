En los últimos dos años el manejo de la crisis sanitaria ha traído consigo una serie de repercusiones para el mundo del emprendimiento; en especial, para las mujeres. Por ello, el Programa Mujer Emprende del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, SernamEG, se ha adaptado para dar respuesta a las demandas de sus participantes y continuar generando las condiciones que promuevan su autonomía a nivel personal, económico y relacional.

Coyhaique.- El Programa Mujer Emprende otorga herramientas técnicas y de gestión a mujeres, a fin de fortalecer sus competencias y habilidades, potenciando el crecimiento, viabilidad y sostenibilidad de sus negocios; y favoreciendo además su acceso a espacios de formación para generar nuevos canales de comercialización para el desarrollo de sus emprendimientos. Para ello, los temas técnicos de gestión de negocios con perspectiva de género, el trabajo intersectorial y los pactos público-privados tienen un lugar fundamental para posicionar a las mujeres como sujetas activas de derecho.

Actualmente, se encuentra abierto el proceso de postulación 2022; así lo dio a conocer la Directora Regional Subrogante de SernamEG, Carla Arriagada Malagueño. La autoridad regional se refirió al nuevo panorama a nivel nacional en materia laboral, señalando que “la participación laboral femenina antes de la emergencia sanitaria había alcanzado un peak histórico de un 53,3% en nuestro país, donde inclusive hubo una reducción en la brecha de género de participación laboral en 20,6 puntos porcentuales. Lamentablemente, en el escenario actual – dado que las desigualdades de género se profundizaron – hubo un retroceso significativo respecto a la participación laboral femenina. Como Servicio creemos que programas como el Mujer Emprende son intervenciones que están especialmente diseñadas para abordar estas inequidades y entregar las condiciones para que las mujeres puedan alcanzar o mantener su autonomía económica, para de esta forma recuperar la participación laboral femenina que contribuye al desarrollo económico y social del país”.

La ex participante del Programa Mujer Emprende, Mayra Astudillo Cornejo, se refirió a su experiencia destacando que “me fue super bien, porque me ayudó mucho a empoderarme y visualizar lo que yo valgo como emprendedora y como mujer”. Respecto a la convocatoria 2022, agregó: “las invito a ser partícipes de este modelo programático, porque en mi caso cada día que pasa siento que mi emprendimiento va avanzando”. En tanto, Enaldy Alvear, sostuvo que “lo que puedo destacar en torno a los aprendizajes adquiridos en el Programa es respecto a las capacitaciones en marketing digital, el poder potenciar las redes sociales. Si bien la tecnología está como bien a la mano muchas veces una se complica un poco, eso me ocurría, pero gracias a la Escuela aprendí algunos tips que me han ayudado a manejarlas de mejor forma”.

Otro de los datos que refleja la necesidad de contar con intervenciones programáticas adecuadas al escenario actual es la encuesta realizada por la Asociación de Emprendedores de Chile “Impacto PYME ASECH”, durante julio del 2021. En ella se establece que el 89,1 % de las personas encuestadas ha visto su emprendimiento afectado por la pandemia, de estos el 59,6% considera que lo ha afectado de manera grave o catastrófica. En relación con las ventas, un 45, 7% declara haber perdido más del 50% de sus ventas anuales, enfrentándose a diversas problemáticas asociadas a la baja de ingresos económicos.

Uno de los componentes de este modelo programático es la Escuela Mujer Emprende que tiene un cupo para 40 mujeres y apunta a profesionalizar el emprendimiento, consolidando y profundizando conocimientos previos, a través del empoderamiento personal y relacional; y el fortalecimiento de las capacidades de las emprendedoras. Para ello el proceso de formación incorpora un plan común y uno diferenciado que permite dar respuesta a las necesidades de los diversos perfiles de las emprendedoras. Las otras líneas de trabajo son el fomento de redes y asociatividad y acciones de gestión para el desarrollo de los emprendimientos.

Pueden postular al Programa Mujer Emprende mujeres de 18 años en adelante que pertenezcan a los quintiles I al IV, que cuenten con emprendimientos y/o actividades productivas de al menos un año de antigüedad y que le destinen al menos 26 horas semanales de trabajo. Las interesadas en postular pueden acceder a través del banner dispuesto en la página de SernamEG www.sernameg.gob.cl en el link https://app.sernam.cl/form/2022/myt/me/ finalizando este proceso el 30 de marzo de 2022.