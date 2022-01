Afirma que en la nueva administración se han desvinculado 21 personas.

Coyhaique.- Ante las desvinculaciones de funcionarios municipales en Coyhaique, el alcalde Carlos Gatica, desmintió el número informado de los despidos y las razones que dieron los dirigentes de la CUT, ANEF, ASEMUCH junto a la concejala Yorka Cheuquian y ex funcionarios, en un punto de prensa realizado este lunes en la comuna.

A raíz de lo anterior, el edil aclaró la situación, señalando que desde el inicio de su administración se han desvinculado 21 personas. “En el mes de diciembre se realizaron 13 desvinculaciones, de los cuales 7 pertenecen a contrata y 6 a honorarios, dichas desvinculaciones tienen que ver con informes técnicos desarrollados por cada uno de los departamentos, y a su vez también tiene que ver con la restructuración de cada una de las unidades, porque aquí el foco principal está en nuestros vecinos y vecinas y en la atención digna que ellos se merecen”, manifestó la máxima autoridad comunal.

En esa misma línea, el alcalde explicó que también se están desarrollando protocolos en cuanto al trabajo de cada uno de los funcionarios y profesionales del Municipio. “Estamos realizando evaluaciones que tengan un carácter objetivo, imparcial y que obedezca solamente a la calificación del profesional o técnico o político que estén en la Municipalidad”.

También, el edil indicó que el Municipio presentará una demanda contra el presidente de la CUT Coyhaique, por los delitos de injuria y calumnia, debido a sus declaraciones mentidas a los medios regionales, ocasionado la desinformación de la verdad de los hechos.

“Desde el Municipio presentamos una demanda por injuria y calumnia contra el presidente de la CUT Coyhaique, Mauricio Muñoz, por los dichos que se señalaron, aquí simplemente es algo técnico y objetivo, se hablaron de cosas que no corresponden y nosotros solo pedimos la verdad para la gente y no desinformar de manera mal intencionada”, expresó Gatica.

Además, agregó que el dirigente de la CUT, no se interpuso en las desvinculaciones que hizo la administración anterior, ni con los despidos de trabajadores del programa PMU, al igual que los Parquímetros, sino que sus acusaciones corresponden a temas personales.

Asimismo, desmintió las acusaciones de acoso y maltrato contra los funcionarios y señaló que el 80% de las contrataciones corresponden a profesionales de la región y el 20% son de la zona centro.