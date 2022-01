Gracias a transferencia de recursos del GORE, el equipo de la Municipalidad de Cisnes, las gestiones de la autoridad comunal y respaldo de Subdere permitieron obtener los 200 millones de pesos que darán solución de energía eléctrica a 18 familias.

Cisnes.- Con mucha alegría recibieron las 18 familias beneficiadas de los sectores Rio Cisnes y Canal Puyuhuapi, la noticia anunciada por el Alcalde Francisco Roncagliolo y el Encargado de la Unidad Regional de Subdere Patricio Ulloa, respecto a que ya se encuentra disponible el financiamiento para ejecutar las iniciativas individuales de instalación de paneles fotovoltaicos.

Esto sin lugar a dudas, viene a significar un cambio radical para quienes por muchos años han debido usar otras alternativas. La idea también es que, se pueda apoyar la labor productiva en el campo mediante este tipo de beneficios, destacó el Alcalde Roncagliolo.

“Este beneficio va a llegar a 18 familias que están en los distintos sectores cercanos a Puerto Cisnes, unos cercanos al rio Cisnes y otros también que están en el sector del Canal Puyuhuapi. Por lo tanto, lo que buscamos es acercar oportunidades a cada uno de los vecinos, que este beneficio los ayude, no solamente generando electricidad o luz, sino que también apoyándolos en llevar adelante sus sistemas productivos, fortaleciendo sus emprendimientos y generando los resguardos ante necesidades como guardar sus remedios o medicamente que necesitan refrigeración. Este proyecto es integral, busca llegar a los lugares más aislados de la comuna y lo estamos logrando, así es que, agradecido de Subdere, agradecido de nuestro equipo Secplan del Municipio y de la confianza de los vecinos, que sin eso, es imposible avanzar”.

El Encargado de la Unidad Regional de Subdere, Patricio Ulloa, aseguró que con este tipo de proyectos, se están dando respuestas concretas a las necesidades de la gente.

“La Municipalidad de Cisnes ha presentado estos proyectos, para dotar de energía eléctrica al campo, lo que es muy bueno, por un lado mejoran la calidad de vida, pero también pueden iniciar otros proceso más productivos en el campo, por ejemplo, instalar un refrigerador u otra cosa. Por lo tanto, creemos que la Municipalidad, su Alcalde, su Concejo, su equipo municipal, están dando respuestas muy concretas a la gente del campo, a los pobladores, pobladoras, que viven en distintos lugares aislados. Creemos que han hecho un trabajo extraordinario en presentar proyectos a la Subsecretaria de Desarrollado Regional, así es que felicitarlos, al igual que a las familias que son las beneficiadas”.

Por su parte, Miriam Castillo, secretaria del comité de electrificación fotovoltaica “Hijos de Pioneros”, solo tuvo palabras de agradecimiento, al Alcalde, al equipo Municipal, a la Subdere y a todos quienes hicieron posible esta iniciativa.

“Muy contentos porque esto va a ser una gran ayuda para todos los del comité, los que están esperando por años poder tener este gran proyecto. La red que hay no llega a los lugares donde están estas personas, todas las familias son de lugares muy apartados, tanto los de la costa como los de los kilómetros, porque muchos viven al otro lado del rio y no tiene como llegar el tendido eléctrico. A las autoridades y al equipo municipal, se les agradece muchísimo su trabajo, porque son ellos la principal fuente donde nosotros nos afirmamos para nos ayuden con el trámite, el cálculo, con todo”.

Es importante señalar que, el Gobierno Regional de Aysén transfirió recursos a la Subdere y este organismo los baja a los municipios, en este caso, a la Municipalidad de Cisnes para ejecutar el proyecto que permitirá a 18 familias de los sectores Rio Cisnes y Canal Puyuhuapi, contar en los próximos meses con energía eléctrica mediante paneles fotovoltaicos.