Carolina Jara, SurYuis, es la única mujer de regiones en la comitiva que asiste a este importante encuentro.

Aysén.- Durante esta semana se reunieron, la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género Bárbara Ortúzar, junto a la Directora Regional de ProChile Pamela Flores con la única empresaria que representará, no sólo a las mujeres de la región de Aysén, sino a las empresarias regionales de Chile. Carolina Jara, fundadora de “SurYuis” es una de las siete emprendedoras que viajan esta semana a la Expo Dubái.

Al respecto la Seremi comentó “Primero, quiero felicitar a Carolina Jara, reconocida emprendedora de nuestra región, y destacar su participación en la Semana de la Mujer que se realizará en Dubái. Esto, nos enorgullece, como mujer y también como Ministerio, ya que sabemos que el empoderamiento económico y empresarial de las mujeres es clave para superar una serie de situaciones en la vida y para lograr, también, la equidad de género que es el inicio para construir sociedades inclusivas. Como mujeres sabemos lo difícil que es abrirse espacios en mundos masculinos y, es por esto que la Agenda Mujer del Ministerio planteó desde el inicio, el desafío de apoyar y fomentar, no sólo la participación, sino el liderazgo femenino, y a través de esta empresaria regional, podemos observar de manera cercana como la perseverancia y el trabajo pueden hacernos llegar a la cima de nuestros sueños. Finalmente quiero destacar, además, el apoyo de ProChile Aysén y su directora por el compromiso con las mujeres emprendedoras y empresarias de nuestra región, demostrando que es fundamental el trabajo intersectorial para lograr que cada vez más mujeres lleguen con sus productos a comercios internacionales”

La Expo 2020 Dubái, aplazada por motivo de la pandemia, recibe al mundo durante 182 días, siendo un momento para crear, colaborar e innovar. Bajo el lema “Connecting Minds and Creating the Future” la Exposición Universal de Dubái cuenta con la participación de más de 180 países y múltiples pabellones únicos.

“ProChile y Mujer Exporta invitó a empresas chilenas lideradas por mujeres que cuenten con oferta exportable de alimentos a participar de una misión de prospección de mercado en el marco de la Expo Dubái 2020 con el objetivo de visibilizar a las empresarias chilenas y acercar oportunidades comerciales para ellas. Llevamos siete representantes a nivel nacional y como ProChile Aysén, estamos orgullosos de tener a la única representante de regiones que va a este importante evento y esperamos que sea una experiencia enriquecedora que genere negocio. Carolina Jara lleva consigo productos que son representativos de nuestra región, y tiene la calidad necesaria para entrar a este mercado, por lo que estamos seguros de que su participación en la semana de la Mujer será exitosa” señaló Pamela Flores, Directora de ProChile Aysén.

La participación de Chile en esta importante feria presencial, que recibirá más de 10 millones de personas en seis meses, será con un pabellón que funcionará como un centro de negocios donde empresarios y emprendedores chilenos tendrán una vitrina al mundo para mostrar sus soluciones innovadoras en temas como sostenibilidad, la innovación y la seguridad alimentaria.

La empresa regional seleccionada, que hace poco realizó su primera exportación a Corea del Sur, se dedica a la elaboración de jugos, harinas de maqui, conservas de jarabes y extractos de súper frutos de la Patagonia desde el año 2014, sello que le permitió en esta oportunidad a su fundadora representar al país, la región y a estos característicos productos de la región de Aysén en el evento.

Carolina Jara, representante de SurYuis, dijo estar feliz de poder ir a esta Feria, ya que es un desafío tremendo y agradeció el apoyo de ésta institución de la región de Aysén, complementando “Es fundamental ProChile en esta gestión, que hizo que nosotros podamos hoy día estar presentes en la feria de Dubái y más gracias a este Programa de “Mujer Exporta”, que si no existiera no creo que podríamos estar viajando, así que para nosotros es super importante que nos den esta oportunidad de estar presentes en esta feria”. Respecto a ser la única representante de regiones, agrego estar “Felices y contentos de poder representar a nuestra región, también sabiendo que soy la única mujer de región que asiste a esta Feria”. Finalmente, la representante de SurYuis dejó un mensaje a las emprendedoras de Aysén “uno tiene que trabajar y perseverar y hacer las cosas bien y en este camino, que no es fácil y que cuesta mucho, sí se puede, y más aún cuando se unen todas estas instituciones y nos dan la posibilidad de poder lograr esto, es fundamental. Nosotros, por ejemplo, si no existiera ProChile, no estaríamos haciendo lo que estamos haciendo ahora de poder llegar a Dubái” concluyó.

Cabe destacar que la participación de Chile en EXPO DUBAI 2020 es un trabajo gestionado por ProChile, y cuenta con el auspicio principal de Banco de Chile y de las empresas Agrosuper, Arauco, CMPC, Codelco, DP World, Orizon y SQM, además del Consejo Exportador de Alimentos.