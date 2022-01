Siguen las buenas noticias para la comuna de Lago Verde, esta vez, para Villa Amengual, localidad que ya cuenta con los recursos para la construcción del Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Servidas. Esto luego de que el Consejo Regional en pleno, encabezado por la Gobernadora Regional, Andrea Macías, aprobará el financiamiento del 50% de los recursos que se necesitan para concretar el proyecto, ya que, la Subdere comprometió el otro 50% de los fondos.

Las gestiones del Alcalde, Nelson Opazo, han sido incansables para arribar a esta buena noticia, algo que el edil celebró y destacó la unión de voluntades y disposición política de los distintos organismos y autoridades que colaboraron para que los vecinos y vecinas de Villa Amengual, puedan mejorar su calidad de vida.

De esta forma se logra, “la aprobación de más de 2.560 millones de pesos, para instalar la planta de tratamiento y la red de colectores que faltan, claramente este año se inician sus obras con esta decisión. Valorar muchísimo lo que ha sido el concurso de actores relevantes a la hora de tomar una decisión tan importante como esta, es un proyecto de más de 2 mil millones, por lo tanto, ese proceso no es tan fácil. Por ende, sino hubiese estado el apoyo de la Gobernadora Regional, Andrea Macías, sino hubiese estado el apoyo y la disposición permanente del Senador David Sandoval, del encargado regional Subdere, Patricio Ulloa, que también compromete recursos y de la Subsecretaria de Subdere Nacional, María Paz Troncoso, no hubiésemos llegado a esta instancia y no hubiésemos logrado que el Consejo Regional en forma unánime apruebe esta iniciativa”, señaló el Alcalde Nelson Opazo.

En tanto, la Gobernadora Regional de Aysén, Andrea Macías, se mostró feliz que en el pleno del Consejo Regional se hayan aprobado los recursos para el Alcantarillado de Villa Amengual, considerando la importancia de esta “necesidad básica”.

“Estamos muy contentos, dado que el Concejo Regional aprobó el financiamiento para el alcantarillado de Villa Amengual. La verdad es que, es una noticia importantísima, sabemos que el alcantarillado es una necesidad básica, que nos va a brindar también oportunidades de desarrollo y va a permitir mejorar de manera significativa la calidad de vida de un número importante de familias de Villa Amengual. Debo destacar también el compromiso del Municipio y de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, quienes han comprometido una parte del financiamiento, para que de esta forma podamos de manera conjunta dar una solución”.

El Encargado de la Unidad Regional de Subdere, Patricio Ulloa, destacó el compromiso del 50 por ciento de los recursos por parte de la Subsecretaria, María Paz Troncoso, que, con el aporte aprobado por el Consejo Regional, permitirán materializar un sentido anhelo y necesidad de los vecinos de Villa Amengual.

“Muy contento porque se acaba de aprobar el proyecto de ampliación del alcantarillado y la planta de tratamiento de aguas servidas de Villa Amengual. Muy contento, además, porque este ha sido un trabajo que ha venido realizando la Municipalidad, su Alcalde, su Concejo, la comunidad general, por dar mejor calidad de vida a las personas que viven en esos lugares tan apartados, pero que, sin lugar a dudas, merecen también la atención de quienes vivimos, quizás, de una forma más cómoda, con los temas más resueltos. Hoy como encargado regional de la Subdere, me ha correspondido expresar el compromiso que ha hecho nuestra Subsecretaria, María Paz Troncoso, en base a disponer del 50% del financiamiento para este proyecto y la diferencia la va a financiar el Gobierno Regional de Aysén. Por lo tanto, felicitar a cada uno de los habitantes que viven en esa hermosa localidad”.

Una de las autoridades que realizó gestiones desde el nivel central y regional junto al Alcalde Nelson Opazo, fue el Senador David Sandoval, quien valoró enormemente que el proyecto haya logrado financiamiento.

“Se logró el acuerdo formal de todo el Consejo Regional y yo quiero en esta ocasión destacar, la disposición, la persistencia del Alcalde Nelson Opazo, por materializar este proyecto. Pero también se lograron conjugar las voluntades, que permitieran prácticamente en el último minuto sacar este proyecto, me refiero a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, quien dispuso el financiamiento del 50%, destacar la voluntad de la Subsecretaria. Por cierto también, lo hable con la propia Gobernadora Regional, cuando se manifestó esta posibilidad de que necesitábamos el compromiso del Gobierno Regional, debo reconocer en la Gobernadora la disposición para poner este proyecto de manera extraordinaria, de carácter urgente, en la tramitación de este último Consejo Regional y comprometer el otro 50%. Y más allá de todas estas cosas, evidentemente los mayores beneficiados son los habitantes de Villa Amengual, todos quienes pasamos por la Villa y queremos que ahí la gente viva en condiciones de calidad”.

El Concejal de la comuna de Lago Verde y residente en Amengual, Flavio Reyes, felicitó las gestiones que hoy permiten contar con los más de 2.500 millones de pesos para el Alcantarillado del sector. Dando cuenta, además, que este fue un compromiso del Alcalde Opazo, que hoy comienza a concretarse. “En la candidatura del Alcalde 2021 – 2024, uno de los proyectos prioritarios era el cuidado al medio ambiente, la salud para los adultos mayores, que es la base para el funcionamiento de toda localidad. Basta darse una vuelta por la localidad en estos días de calor y claramente el alcantarillado se va a convertir en una gran solución para nuestra comunidad. Así es que, agradecer a quienes colaboraron para que esto se apruebe y feliz con la noticia”.

Tras la aprobación en el Consejo Regional y el compromiso de Subdere, están los fondos requeridos para el Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Servidas en Villa Amengual, ahora, vienen todos los actos administrativos, considerando el monto, para luego realizar el proceso de licitación y adjudicación de las obras. Trabajos que debieran iniciarse, durante el segundo semestre de este año 2022.