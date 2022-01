Fomentar el empoderamiento de mujeres y jóvenes en la toma de decisiones, con la finalidad de fortalecer su autonomía física es el objetivo principal de los talleres del Programa Mujer Sexualidad y Maternidad; del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, SernamEG, que se ejecuta en convenio con la Municipalidad de Coyhaique.Aysén.- Jóvenes entre 14 y 19 años, mujeres entre 20 y 49 años junto a mujeres de 50 años y más, son los públicos objetivos del modelo programático que busca abordar y/o profundizar el nivel de conocimientos en sexualidad, reproducción, derechos sexuales y reproductivos.

Uno de los resultados del estudio de la Corporación MILES denominado “Acceso a la Salud Sexual y Reproductiva durante la Pandemia”, que comparó los períodos de enero a junio del 2019 y del 2020, arrojó una disminución de un 51% en este tipo de atenciones en el sistema de salud. Respecto a este dato, la Directora Regional Subrogante de SernamEG, Carla Arriagada Malagueño, sostuvo que “hemos visto como el manejo sanitario por el Covid-19, implicó restricciones de movilidad, las que agudizaron las inequidades que persisten al interior de las familias con la falta de corresponsabilidad en los hogares; lo que significó para las mujeres disponer de menor tiempo para realizarse exámenes de detección precoz. Por lo tanto, esta investigación visibiliza una nueva realidad que debe ser enfrentada y el Programa Mujer Sexualidad y Maternidad, va en esa línea ya que aborda la importancia de la prevención a través de acciones concretas con el fin de anteponerse y evitar condiciones y/o enfermedades que pongan en riesgo su salud”.

Por su parte, el Alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica Villegas, dijo: “estamos muy contentos por reafirmar nuestro compromiso con la equidad de género y esto a través del convenio que renovamos con SernamEG. Por lo mismo queremos hacer una invitación a todas las mujeres de la comuna a que se inscriban en los talleres que están habilitados en la página web del Servicio. Teniendo en cuenta además que somos una de las comunas que tiene una mayor tasa de maltrato a las mujeres. Como administración la idea es reforzar y potenciar estas actividades ya que nuestro compromiso es con la igualdad de derechos para las mujeres”.

El internalizar la trascendencia del autocuidado fue uno de los puntos destacados por la ex participante del Programa, Claudia Aguila Villarroel, quien explicó que “yo me enteré por Barrios Prioritarios de que existían estos talleres y lo que destaco es que aprendí conceptos y herramientas que yo no manejaba antes. Además, se logra que las mujeres aprendamos sobre el autocuidado y que se puedan realizar exámenes preventivos los que muchas veces se dejan de lado, pero a través de este Programa de SernamEG nos enseñan que es un derecho y un deber. Insto a todas las mujeres a que participen del Programa ya que ayuda mucho a tomar conciencia y a reflexionar sobre estos temas”.

Por su parte, la Presidenta de la Asociación Nacional de Empleadas de Casas Particulares, ANECAP, filial Coyhaique, Magdalena Hueitra, sostuvo que “las chiquillas quedaron muy contentas por las dinámicas, porque nos permitió conocernos más como mujeres y también sobre temas relacionados a la sexualidad. Muchas de nosotras trabajamos todo el día y no tenemos la posibilidad de ir al consultorio o de conocernos realmente; así que nos gustaría mucho que se pudiera volver a hacer estos talleres”.

Debido al manejo sanitario del Covid – 19, el Programa Mujer, Sexualidad y Maternidad ofrece este 2022 una modalidad de talleres mixtos, presenciales y virtuales, dependiendo de las restricciones sanitarias decretadas por el Ministerio de Salud. En el primer caso, la duración es de 10 horas, mientras que los talleres on line son de una duración de 3 horas. Estos últimos se efectúan a través de video conferencias por lo se requiere de un celular smartphone y/o un computador con conexión a internet para participar.

En ambas instancias, la metodología desarrollada es de carácter participativa con el desarrollo de diferentes actividades que invitan a reflexionar sobre temáticas tales como género, sexualidad, maternidad, autocuidado, toma de decisiones, prevención en salud integral, corresponsabilidad, entre otras. Además, las personas que participan tienen la posibilidad de compartir sus experiencias, dudas y/o comentarios, a través de una comunidad virtual.

Para inscribirse, descargar información y realizar actividades a distancia se debe acceder al siguiente link de la página web de SernamEG https://app.sernam.cl/form/2022/msm/postula/ Finalmente, la Municipalidad de Coyhaique dispuso como apoyo a la inscripción el email msmcoyhaique@gmail.com o vía WhatsApp al +56 9 72139765/ +56 9 95660717.