En la tramitación de lo que se conoce como la ley corta de pesca, hay parlamentarios que estarían proponiendo, entre otras cosas, eliminar el traspaso de cuota desde la pesca artesanal a la industrial, algo que en la región realiza al menos el 70% de los pescadores. Esto principalmente porque no es rentable salir a realizar el trabajo en el mar, por el elevado costo en los combustibles, las cajas de carnada y la incertidumbre si en las faenas tendrá buenos resultados o no.

Rodrigo Azocar, ha sido asesor del sector pesquero artesanal en nuestra región por muchos años y cree que esta no sería una buena medida.

“Es un proyecto de ley presentado por parlamentarios de la Décima, específicamente el Senador Quintero junto con otro grupo y están quitándonos un beneficio que se establece en el artículo 55 N de la ley de pesca, que permite que los pescadores de la Décima, Undécima y Punta Arenas, puedan ceder el 100% de sus cuotas al sector industrial o entre pescadores artesanales. La disminución del 50% va a significar que el pescado va a bajar considerablemente, porque disminuye la oferta en forma obligatoria, es decir, a los pescadores les va a sobrar pescado, porque aquí en Aysén, el 70% de la cuota se transfiere a la industria, porque no dan las condiciones para las cuotas que tienen los pescadores. El pescador, el que más cuota tiene son unos 9 mil kilos y que tampoco es muy rentable pescarla porque la gasolina está a 1.200 pesos, la carnada vale 40 mil pesos la caja y tú pierdes un espinel y ya perdiste otros 100 mil pesos. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad de rentabilizar las cuotas de capturas que tienen los pescadores”.

En cambio el sistema de traspaso permite a los pescadores ahorrarse muchos gatos y poder en definitiva vender su producto.

“Cuando tu transfieres no haces ningún gasto y obtienes en este minuto 750 por kilo, por lo tanto, tienes una renta completa. Entonces, ¿qué significa para nosotros en Aysén?, esto es lo que yo llamo el ciclo pesquero y es propio de Aysén, no existe en otras regiones de Chile, porque la cuota de Aysén está asignada a personas, en Punta Arenas está asignada a embarcaciones y en Puerto Montt también, es decir, son los botes los que tienen la cuota, aquí no, aquí son personas. Entonces, tenemos un ciclo de gestión pesquera que es medio virtuoso, porque no se cede el 100% a la industria, sino que, 800 toneladas se van para Puerto Montt, son pescadas por sectores como Gaviota y Gala, que son los que están cerca del pescado. Es decir, gastan muy poca gasolina para ir al caladero, sin embargo, los pescadores de Aysén tienen que navegar 6, 7 horas para llegar al mismo lugar y ahí se les desarma la estructura de costos y deja de ser rentable de ir a pescar 1.500, 2.000 kilos al año”, manifestó Azocar.

Rodrigo Azocar, cree que de aprobarse la eliminación del traspaso desde pescadores a la industria, podría significar una crisis económica pesquera importante.

“El efecto es como una bomba, si a la industria le restamos 1.500 toneladas, Friosur en este caso, no va a tener cuota para ir pescar con sus buques y por supuesto va a disminuir la mano de obra en la planta que procesa este producto y vamos tener, una crisis económica pesquera importante. Esto rompería el ciclo, porque al final la rentabilidad se traduce en que, al ser los buques grandes son rentables porque tienen una gran capacidad de pesca con un solo motor. Por ejemplo, para pescar nosotros la cuota que tenemos, necesitamos 500 motores fuera de borda en el agua, que son los botes que había, la industria saca la misma cuota con dos motores petroleros grandes. Por lo tanto, el costo de extracción es muy inferior al costo de extracción de un pescador artesanal, entonces, ¿dónde viene el beneficio?, el pescador recibe una renta que es mejor que si la va a pescar, pero la señora del pescador que trabaja en la planta, recibe un sueldo por procesar ese pescado que el pescador le pasó a la industria. La industria mantiene los mercados internacionales que tiene y los buques son rentables porque tienen un volumen grande para ir pescar”, indicó el asesor de la pesca artesanal.