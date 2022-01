La Ley 21.347 del año 2021 entrega a los trabajadores ½ día de permiso para vacunarse en caso de campañas nacionales de inmunización.

Coyhaique.- Ante el aumento explosivo de casos de Covid 19 a nivel regional, nacional e internacional, las autoridades laborales de la Región de Aysén, recordaron la existencia de la ley 21.347 de junio 2021, que entrega un permiso de ½ día para que los trabajadores puedan vacunarse, ello en cualquier campaña de inmunización del Ministerio de Salud para el control y prevención de enfermedades, por ejemplo, contra el Covid 19.

La Seremi del Trabajo y Previsión Social, Andrea Ponce, reforzó el llamado a vacunarse explicando este derecho laboral, “Quisiéramos reforzar la importancia de vacunarse para cuidarnos entre todos, han aumentado considerablemente los casos y según los estudios, son precisamente las vacunas y el autocuidado con los elementos de protección, lo que nos están apoyando para no enfermarnos o en caso de contagiarnos, que esta enfermedad no sea de gravedad. A nadie lo pueden obligar a vacunarse, sin embargo, las vacunas son fundamentales para salvar vidas, por ello, recordamos a empleadores y a trabajadores la existencia de una ley del año 2021, que entrega un permiso de ½ día para vacunarse, ya sea por Covid o ante cualquier campaña que determine el Ministerio de Salud. Este permiso el trabajador debe solicitarlo con dos días de anticipación a su empleador y debe quedar por escrito, teniendo en cuenta que este ½ día no puede ser descontado de su remuneración. Pedimos a los empleadores entregar este permiso, que es un derecho laboral”, aseveró.

Con respecto a otros detalles de la normativa, la Directora regional del Trabajo, Victoria Sierra, destacó que el empleador que niegue este permiso, está incurriendo en una falta,

“Este permiso laboral de ½ para vacunarse no puede ser negado, ni compensado económicamente, ya que el empleador estaría incurriendo en una falta. Es un permiso que además debe ser ampliado con el tiempo suficiente para los traslados hacia y desde el lugar donde se realice la administración de dosis de la vacuna, tomando en consideración las condiciones geográficas y de transporte. Esta extensión también debe considerarse como tiempo trabajado para todos los efectos legales, y, en consecuencia, da derecho al pago de remuneración. En todos aquellos casos en que la inmunización suponga la inoculación de más de una dosis de vacuna, el trabajador tendrá derecho a 1/2 día de permiso laboral por cada una de ellas. Para efectos de solicitar el permiso laboral, tal como mencionó la Seremi Andrea Ponce, el trabajador debe dar aviso a su empleador con al menos dos días de anticipación, este aviso deberá constar por escrito y el trabajador luego debe presentar un certificado o documento que otorgue la autoridad sanitaria respectiva, detallando que efectivamente se vacunó”, especificó.

Sobre los canales de orientación y denuncia, Sierra mencionó, “Si necesitan orientación o realizar una denuncia porque el empleador está negando este permiso para vacunarse, pueden contactarnos en cualquiera de nuestras oficinas a lo largo de la Región de Aysén, de 9:00 a 14:00 hrs. o escribirnos al correo electrónico upartesaysen@dt.gob.cl”, concluyó la Directora regional del Trabajo.

Finalmente, cabe mencionar que en los canales de atención y las cuentas de redes sociales de la autoridad sanitaria, ya sea de la Seremi de Salud Aysén o del Servicio de Salud Aysén se encuentren publicados y actualizados los calendarios y lugares de vacunación.