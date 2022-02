El pasado viernes el Presidente Sebastián Piñera anunció la publicación de la Pensión Garantizada Universal (PGU), la cual beneficiará a más de 2 millones de personas a lo largo del país y a más de 8 mil ayseninos a contar de la tercera semana de febrero y que alcanza los $185 mil.

Coyhaique.- Cabe consignar que entre los recursos establecidos se encuentra: Haber cumplido 65 años; no encontrarse en el 10% más rico de la población de 65 años o más, acreditar residencia en Chile por, al menos, 20 años y tener una pensión menos al $1 millón.

En concreto, y de acuerdo a lo establecido en el proyecto, se aumentarán las pensiones en un máximo de 35% y 350% para los beneficiarios del Pilar Solidario y los Nuevos Beneficiarios respectivamente, en lo que representa uno de los avances más importantes de las últimas décadas en materia de pensiones.

Así al menos lo plantearon la Delegada Presidencial Regional (s), Verónica Díaz, y la titular de Trabajo y Previsión Social, Andrea Ponce, quienes destacaron los esfuerzos del gobierno del Presidente Sebastián Piñera por incrementar las pensiones de las personas jubiladas.

“Se ha aprobado como ley la Pensión Garantizada Universal, una política pública que busca mejorar la calidad de los adultos mayores de nuestro país y región. En Aysén aumenta la cobertura en término de beneficio y serán cerca de 8 mil las personas beneficiadas” agregando que se trata de “una tremenda noticia, sobre todo cuando en este gobierno se ha procurado mejorar las condiciones y calidad de vida de las personas, no solo a través de esta iniciativa, sino que también de otras en materia de deporte, cultura y viene a sellar todo ese trabajo y esfuerzo que se ha desarrollado”, dijo Verónica Díaz.

En tanto Andrea Ponce, seremi del Trabajo y Previsión Social, ahondó en que la noticia “viene a saldar una deuda que teníamos con los adultos mayores como Estado” explicando acto seguido que “cuando partió el gobierno del Presidente Sebastián Piñera las pensiones básicas solidarias tenían un monto de $104 mil y hoy día estamos hablando de llegar a los $185 mil en cuatro años por lo tanto, es relevante y además de aquello apoyar a quienes tienen una pensión con sus propios ahorros que no recibían una ayuda tan relevante porque sí estaba el aporte solidario pero no al nivel de lo que va a ayudar la Pensión Garantizada Universal”, señaló.

En esa misma línea, Ponce aclaró algunas dudas respecto del proyecto y que, tendrá un impacto positivo en los nuevos beneficiarios ya que podrán acceder a apoyos del gobierno, indicando que “con esta nueva Ley de la Pensión Garantizada Universal quienes tengan sus propios ahorros en sus cuentas de capitalización individual, y que tengan una vivienda propia serán considerados también beneficiarios y que antiguamente no era así; porque lo que estamos buscando es validar la independencia y autonomía económica de los adultos mayores, no dejándolos afuera de este beneficio por los recursos que pueda tener algún miembro de su familia”, indicó.

Desde el IPS en tanto, su director, Carlos Rodríguez, explicó que los pagos para las personas que reciben Pensión Básica Solidaria – tanto de invalidez como vejez – se realizarán “estos pagos van a comenzar el 18 de febrero es decir, las personas que reciben Pensión Básica Solidaria y que su pago por depósito es antes del 18 de febrero, van a recibir los $176 mil que reciben hasta ahora y por ese mismo depósito van a recibir la diferencia. En el caso de las personas que tengan paso después de esa fecha, van a recibir de inmediato el monto que corresponde” haciendo especial hincapié a “tener siempre cuidado con los fraudes porque hay mucha gente fresca que llama ofreciendo ayuda y lo mejor es no dar ningún dato”.

Por último, desde la seremi de la Mujer y Equidad de Género, en voz de Bárbara Ortuzar, calificaron positivamente este proyecto de gobierno indicando que “se suman 300 mil mujeres más y es importante porque tenemos pensiones más bajas, de hecho, tenemos una diferencia del 39% porque hemos dejado de trabajar para dedicarnos al cuidado de niños y niñas por lo tanto, tenemos lagunas previsionales y por ende pensiones más bajas que los hombres”, concluyó.