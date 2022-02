En el espacio facilitado por la Ilustre Municipalidad de Coyhaique, se pretenden realizar unos 350 exámenes diarios de PCR a pacientes asintomáticos y en alerta COVID asintomáticos.

Coyhaique.- Mediante un punto de prensa, la alcaldesa Subrogante, Gabriela Retamal, el director del Servicio de Salud Aysén, Gabriel Burgos y la Subdirectora (S) de Gestión Asistencial de la Red de salud, Natalie Duffau, dieron a conocer la estrategia que permitirá a la ciudadanía, concurrir los siete días de la semana, a realizarse el examen, que tanta demanda ha tenido a propósito del aumento en los contagios registrados en todo el País con la cepa Ómicron.

“El día de hoy hemos reportado más de 376 casos de PCR positivo y antígeno, y una forma de validar y ordenar la creciente demanda, ha sido colocar este centro de toma de PCR para personas asintomáticas y alerta COVID asintomáticos, por lo que agradecemos al Municipio de Coyhaique a su Alcalde y a su representante hoy día, que hayan prestado oídos a esta solicitud y nos hayan ayudado a implementar este centro para tomar exámenes PCR todo el día entre las 09:00 y las 12: 30 horas y por la tarde entre las 14:30 y 19:00 horas, además de los fines de semana entre las 14:30 y 19:00 horas”, detalló Gabriel Burgos, Director del SSA.

De acuerdo a lo expresado por la alcaldesa Subrogante de Coyhaique, Gabriela Retamal, “El objetivo es prestar un servicio que es una necesidad urgente hoy día, ante el aumento de los casos COVID y alerta COVID, por lo que estamos trabajando en conjunto para que nuestros vecinos y vecinas, puedan realizarse su PCR. Hacemos un llamado a todas las vecinas y vecinos particularmente las personas que atienden público, a que vengan hacerse su examen aquí en el ex terminal de buses, para que todos juntos nos preocupemos de cuidar la salud pública”, enfatizó la autoridad comunal.

Por su parte, la subdirectora Subrogante de Gestión Asistencial del Servicio de Salud Aysén, Natalie Duffau, aportó más antecedentes sobre la estrategia implementada que también incorpora la atención a aquellas personas que se encuentren con síntomas de la enfermedad, en otro recinto habilitado para dicha función.

“Este centro comunal de búsqueda activa, es exclusivamente para personas asintomáticas y que va a funcionar aquí en el ex terminal de buses; además de ello, como Red Asistencial, estamos potenciando la toma de test de antígeno y desde el lunes 7 de febrero, entre las ocho de la mañana y cinco de la tarde, va a funcionar un centro de atención respiratoria en el ex CECOSF de calle Lautaro en la población CORVI, esto también para poder otorgar a la comunidad, mayor acceso a consultas cuando presenten síntomas“, expresó la profesional, agregando que con esto se busca separar las atenciones evitando los contagios.

Cabe destacar, que las autoridades recalcaron al finalizar sus intervenciones, lo importante que es el que la ciudadanía extreme los cuidados con el lavado de manos, el uso permanente de la mascarilla, evitando además las aglomeraciones y por supuesto, manteniendo con ello el distanciamiento físico.