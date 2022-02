El legislador se reunió con la madre de Edgar Mansilla, joven aisenino que falleció hace algunos días en la provincia de Palena. El legislador solicitará que el proyecto de recursos bentónicos que se está discutiendo en la Comisión de Pesca, sea analizado con mayor rapidez.

Aysén.- Luego de reunirse con la madre de Edgar Mansilla, buzo aisenino que falleció hace algunas semanas mientras realizaba trabajos en una empresa salmonera en la provincia de Palena, el diputado Miguel Ángel Calisto criticó las malas condiciones en materia de seguridad en que desarrollan su trabajo los buzos, resaltando la necesidad que exista una mayor fiscalización.

Según el diputado Calisto, “en lo que va del año, dos buzos han perdido la vida en las regiones de Aysén y Los Lagos, y durante el 2021 fueron 14 los fallecidos. Estamos frente a un dolor tremendo para estas familias. Una vida humana no tiene cómo ser devuelta, no se puede valorizar. La vida humana es lo más importante. Cuando vemos casos como el de esta familia, es una situación irreparable”.

“Por eso acá se requiere de manera urgente avanzar en la ley del Buzo en el Congreso Nacional, el proyecto que modifica la Ley de Pesca en el ámbito de los recursos bentónicos y que se está discutiendo en la Comisión de Pesca en la Cámara. Vamos a poner todo nuestro esfuerzo, junto a los parlamentarios de nuestra zona y de la Décima Región, con quienes ya estamos en contacto por este tema, para agilizar la tramitación de este proyecto”, indicó.

Calisto agregó que “acá también hay un tema que es importante. Durante años le hemos dado la espalda al mar. Desde el mar viene la riqueza que generan las regiones del sur, pero nos hemos olvidado que trabajan personas, que se sustentan familias. Ahí tenemos que poner el foco, en cómo podemos aumentar la fiscalización para que las empresas prestadoras de servicios, las empresas grandes que contratan estos servicios asuman su responsabilidad frente a la pérdida de vidas humanas”.

“Y lo que es más importante, que estas empresas se puedan anticipar a los riesgos, anticiparse a que sigan sucediendo este tipo de hechos que afectan a las familias de nuestra región. se requiere más fiscalización, se requiere que empresas externas a los prestadores de servicio, supervisen cómo están funcionando los equipos, porque esos equipos son los que usan las personas que entran al mar”, señaló.

Calisto señaló que “es muy importante que se apliquen todas medidas de fiscalización, que se normalice la fiscalización de los equipos que utilizan los buzos. Nosotros vamos a acompañar a la señora Sandra y su familia, se requiere justicia para tantas familias que han perdido a sus seres queridos en el mar”.

Por su parte, Sandra González, madre de Edgar Mansilla, quien murió el 9 de enero en el canal Comau en Palena, indicó que “el murió de una descompensación brusca. Estamos hablando de una mala utilización de las máquinas, que no son supervisadas por los dueños. A mi hijo me lo mataron, quiero que las autoridades me ayuden a levantar la voz de los buzos y de las madres que están sufriendo, por esas esposas que han quedado solas, porque las grandes empresas no quieren pagar un peso por nada. Quieren arrollar para ellos, hacerse ricos a costas de los pobres, porque los buzos son todos humildes, que trabajan para llevar el pan a sus casas todos los días”.

Finalmente, la madre del buzo indicó que “le hacemos un llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto y se pueda aprobar la ley del buzo, para que no haya más buzos muertos, no quiero que pase de nuevo lo que pasó con mi hijo”.