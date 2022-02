Con el propósito de difundir la normativa laboral vigente y aclarar dudas, las autoridades laborales en coordinación con el INDH sede Aysén, desarrollaron una charla centrados en Trabajo Infantil y adolescente protegido, Modernización de la Dirección del Trabajo, leyes en contexto Covid, entre otros.

Aysén.- Con el propósito de difundir la normativa laboral vigente, las autoridades laborales en coordinación con el INDH sede Aysén, desarrollaron una charla centrados en Trabajo Infantil y adolescente protegido, Modernización de la Dirección del Trabajo, aclarando dudas sobre aspectos legales relacionadas con contrato, leyes en contexto Covid, entre otros, a dirigentes e integrantes de la Asociación de Migrantes Sur y Centro Americanos Radicados en la Región de Aysén en Chile, Asomisca.

La charla es parte de la labor mancomunado que se ha realizado para difundir las normativas legales y los derechos de los trabajadores, además de los riesgos del trabajo infantil y la norma que protege al adolescente trabajador, siendo el INDH integrante del Comité Regional de Erradicación del Trabajo Infantil, liderado por la Seremi del Trabajo y Previsión Social.

Al respecto, la Seremi de la cartera, Andrea Ponce, afirmó “Como Ministerio del Trabajo y previsión Social entregar información y difundir los derechos y deberes laborales en la comunidad migrante es fundamental. Más aún en el contexto del trabajo que hemos realizado como Comité Regional de Erradicación de Trabajo Infantil, donde valoramos positivamente y agradecemos el interés de la agrupación Asomisca de informarse, conocer la realidad que existe en torno al trabajo infantil y la protección hacia el adolescente trabajador. De igual manera, agradecemos al Instituto Nacional de Derechos Humanos sede Aysén con quienes hemos realizado un trabajo estrecho en torno a este tema y a la Dirección del Trabajo, con quienes tuvimos la posibilidad de abordar nuevas leyes y normativa vigente, analizando casos específicos, aclarando dudas y conceptos”.

Al inicio de la actividad, Joaquín Bizama, jefe regional del INDH sede Aysén, comentó, “Agradecerles la buena disposición. Está Nicolás Jara, quien es un estudiante de Trabajo Social de la Universidad de Aysén, está haciendo su práctica y él ha estado trabajando con Asomisca. Agradecerles el tiempo y la disposición, esta información es muy útil para ellos, porque sin duda se va a replicar entre la comunidad migrante que está en Coyhaique”.

“Es muy importante que todos los trabajadores, independientemente de su nacionalidad, conozcan los trámites en línea y la Modernización de la Dirección del Trabajo, por ello agradecemos la coordinación a través del INDH. Como servicio estamos robusteciendo nuestra plataforma, donde desde el 2019 tenemos Mi DT, con la cual todos los trabajadores, empleadores y organizaciones sociales con su Clave Única pueden realizar diversos trámites gratuitos y sin necesidad de acudir a nuestras oficinas de inspecciones del trabajo. Durante esta instancia pudimos resolver muchas consultas de los dirigentes y de los asistentes y, de igual forma, nos comprometemos a realizar otra instancia de conversación en algunos meses más, para profundizar algunos temas junto a Asomisca y a las organizaciones migrantes que se quieran sumar. Nuestro propósito es estar más cerca de los trabajadores y a través de la plataforma estamos presentes las 24 horas del día”, mencionó la Directora regional del Trabajo, Victoria Sierra.

A su vez, Mayrelis Paéz, dirigenta de Asomisca agradeció la iniciativa, “Primeramente darle las gracias s Joaquín Bizama de Derechos humanos por hacer este enlace y a ustedes por tomarse un tiempo para darnos mayor información sobre los trámites a nivel de trabajo, una de las cosas que a nosotros como comunidad migrante nos importa muchísimo, porque si bien la ley está y está para todos, muchas veces por desconocimientos se vulneran nuestros derechos, a veces por nuestra propia responsabilidad por ese desconocimiento. Entonces, darles las gracias”.

Uno de los temas que se abordó en profundidad fue la Modernización de la Dirección del Trabajo y lla norma que regula en Chile el trabajo adolescente y prohíbe el trabajo infantil, donde sus principales ámbitos aparece el comercio, agricultura y pesca. En este sentido, según la encuesta EANNA 2012, hay 219.624 niños, niñas y adolescentes en Chile en situación de trabajo infantil, de ellos, 135 mil adolescentes –entre 15 y 17 años- trabajan y 90% de ellos en labores riesgosas.

En junio del 2021 se publicó la ley N° 21.271 que adecua el Código del Trabajo en materia de protección de los

niños, niñas y adolescentes en el mundo del trabajo, definiendo claramente que en Chile los niños y niñas menores de 14 años no pueden trabajar y estableció que los adolescentes sí lo pueden hacer, al cumplir 15 años, cumpliendo funciones laborales acorde a los requisitos y exigencias de protección establecidas en el Código del Trabajo, tales como contrato, acreditar que está estudiando, autorización escrita de padres o apoderados, realizando sólo labores ligeras y no peligrosas.

Junto a ello, se reguló la jornada laboral, manteniendo que esta no puede ser superior a 30 horas semanales, pero agregando que podrán ser distribuidas en un máximo de 6 horas diarias en el año escolar y hasta 8 horas diarias durante la interrupción del año escolar y en el período de vacaciones. Establece multas especiales para el empleador que contrate niños o niñas para la prestación de servicios personales bajo dependencia y subordinación y a aquellos que infrinjan las normas relativas a la contratación de un adolescente con edad de trabajar, entre otros temas. Para más información sobre esta importante ley, se puede visitar el sitio web www.noaltrabajoinfantil.cl del Departamento de Erradicación del Trabajo Infantil, de la Subsecretaría del Trabajo.