La empresa eléctrica anunció que durante 2022 realizará dos nuevas academias.

Coyhaique.- Con el fin de apoyar la difusión de los productos y servicios de las 63 emprendedoras del sur del país que participaron en la primera versión del programa Mujeres con Energía de Grupo Saesa, la empresa montó una vitrina virtual en su sitio web para sus más de 900 mil clientes desde Ñuble hasta Aysén.

La jefa de servicio al cliente de Edelaysen Signe Balboa, explicó que esta instancia de promoción digital es el cierre de la primera Academia de Emprendimiento del nuevo programa de vinculación con la comunidad, Mujeres con Energía.

“Ya capacitamos a las emprendedoras, uno de los principales propósitos de este proyecto; luego se eligió a las 16 ganadoras y 5 menciones honrosas; ahora presentamos esta vitrina, cuyo fin es que todos nuestros clientes conozcan el trabajo de estas mujeres en una nueva plataforma de ventas, de manera de seguir impactando positivamente sus vidas, las de sus familias y las de su comunidad” expresó Balboa.

Este espacio virtual contiene los emprendimientos ordenados por categoría y por región, para facilitar la búsqueda, de acuerdo con lo que se esté buscando. Quienes quieran conocer del trabajo de estas emprendedoras del sur del país son bienvenidos en www.gruposaesa.cl

María Luis Álvarez, dueña de cordonería “Mechitas” en Coyhaique y participante de la Academia, señaló que a pesar que se familiariza poco con las nuevas tecnologías, esta vitrina es positiva porque le ayuda a ella a visualizar su emprendimiento de lanas de manera digital.

“Yo soy una persona mayor, tengo 75 años, y toda mi vida quise tener un negocio de lanas, pero no sé si me equivoqué o no, pero estoy bien. Es chiquitita, pero creo que igual vale. Invito a todas las personas a comprar en mi negocio lanas de marca y otras cosas” dice Álvarez, quien agrega “yo soy súper mala para la tecnología, yo el teléfono lo atiendo y lo apago, muy poco me meto, pero acá en mi casa están mis nietas, ellas me ayudaban a salir con las cosas adelante, pero no falté ningún día a la Academia”.

Por otra parte, la jefa de servicio al cliente de Edelaysen anunció que “durante 2022 se realizarán dos academias – una por semestre- con el fin de seguir avanzando en la vinculación con las comunidades que forman parte de la zona de operación de Grupo Saesa, conectar con sus necesidades y generar un cambio que aporte de manera real en su crecimiento y desarrollo”.

Mujeres con Energía es una iniciativa que nació en 2021 y busca transformar y generar cambios positivos en los pequeños negocios de las emprendedoras de la zona, a través del reconocimiento y la capacitación en la Academia de Emprendimiento.

