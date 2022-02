En la reunión también estuvieron las Consejeras Regionales electas, Paulina Hernández y Lilian Inostroza.

Chile Chico.- Ante el reclamo ciudadano y la exigencia de que las distintas autoridades se prenuncien respecto a la seria problemática de conectividad lacustre que afecta a la comunidad de Chile Chico, este jueves por la tarde, el Alcalde Luperciano Muñoz, citó a un Concejo Municipal extraordinario, donde también se invitó a los dirigentes sociales y a las Consejeras electas Paulina Hernández y Lilian Inostroza.

Tras las declaraciones de la presidenta de la Cámara de Turismo y la información entregada por el Delegado Presidencial (s), aparece el edil de “la ciudad del sol”. “La idea era hacer un ejercicio democrático, poder conversar y hablar de la problemática, llegamos a varios puntos de acuerdo, consensuamos con los dirigentes y sacamos un acuerdo de Concejo”, indicó Luperciano Muñoz.

En la reunión los dirigentes sociales propusieron realizar una demanda colectiva, ante ello, el Alcalde Muñoz, aseguró que solicitarán los contratos de conservación de la ruta CH 265 y el contrato de subvención de la barcaza.

“Y ver si se están cumpliendo todas las cláusulas del contrato y ver de qué forma nosotros podemos colaborar y ayudar a que los contratos se cumplan. Porque hoy día vemos que la empresa Flesan está llena de multas, ha incumplido gran parte del contrato, tiene un contrato por cuatro años, ahora, un nuevo contrato de conservación. Por lo tanto, nosotros estamos muy preocupados, porque nosotros vemos que no se está dando cumplimiento a las cláusulas del mismo. Y en cuanto a la concesión de la barcaza, debe haber algún grado de responsabilidad por parte de la empresa que hoy es la concesionaria y hay que leer todas las clausulas”.

Por su parte, el Concejal Mario Figueroa, recalcó que, ante tanta situación adversa al tema de conectividad, se le sigue faltando el respeto a la gente.

“Es un tema transversal que nos perjudica a toda la comunidad, este Concejal lo había manifestado, estábamos echando de menos esto, se lo habíamos manifestado al Alcalde en algunas sesiones de Concejo. Pero hoy llegamos a un buen puerto, de poder reunirnos el Concejo en pleno y también los dirigentes de la comunidad, porque esta es una problemática que ya no da para más. Entendemos que las autoridades de Gobierno están en un proceso de balance, de entrega, pero la problemática la tenemos y la verdad es que nos ha afectado en demasía. Acá, insistimos, hay una falta de respeto tremenda hacia los vecinos, hacia la comunidad”.

Figueroa, reclama que, ante problemas de conectividad, “no es posible que adultos mayores tengan que quedar a la deriva, no es posible que haya personas que pierdan sus horas con especialistas, todos sabemos lo que cuesta conseguir una hora con un profesional médico en el hospital regional de Coyhaique, pero muchos lo hemos perdido por esta situación. Por lo tanto, hoy nace una propuesta interesante como Gobierno Comunal, nos vamos a poner firme, mas allá de nuestros ideales políticos, aquí hay un tema de afectación directa a la comunidad y veo con buenos ojos que se haya levantado esta mesa para poder avanzar y llegar a buen puerto”, señaló el Concejal Mario Figueroa.

El resultado por escrito de esta reunión y que plasmará el petitorio a las autoridades regionales, saldrá este viernes de la Municipalidad de Chile Chico, con un punto central, exigir mejor conectividad lacustre y de calidad.