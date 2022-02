Esta acción gratuita permitió brindar un espacio de atención y entretención a los párvulos en temporada estival, todo esto a través de una propuesta centrada en el juego y la recreación.

Aysén.- Este 18 de febrero, y tras seis semanas de variadas actividades, se dio fin al Programa “Vacaciones en Mi Jardín” 2022 de Fundación Integra. El programa atendió a 56 niñas y niños de la región bajo una modalidad recreativo-vacacional permitiendo con esto colaborar con aquellas familias que por razones laborales y/o de vulnerabilidad no pueden cuidar a sus hijas e hijos durante este periodo.

La directora regional de Fundación Integra, Isabel Roncallo Fandiño destacó estar “contenta con la alta participación de las familias y sus hijos en el Programa Vacaciones en Mi Jardín de este año. Quiero agradecer la confianza de todos quienes fueron parte de este programa estival ya que vieron en nosotros un espacio seguro y confiable”. A la vez destacó que “nuestro objetivo principal era que los niños y niñas disfrutaran de unas vacaciones entretenidas y cumplimos a cabalidad con esa premisa”.

Los establecimientos a cargo de este Programa fueron los jardines infantiles “Ayelén” y “Nueva Esperanza” quienes desarrollaron acciones tales como yoga, cuentacuentos, shows de magia, obras de títeres, entre otras, permitiendo con esto desarrollar habilidades sociales, establecer vínculos con sus pares y fomentar la creatividad e imaginación de los niños y niñas que fueron parte de este espacio.

La directora del jardín infantil “Nueva Esperanza”, Javiera Álvarez Herrera destacó que “se vivió intensamente por parte de toda la comunidad educativa ya que fue un programa que estuvo detenido dos años producto de la Pandemia y nosotros marcamos un precedente con esta atención durante este año”. A la vez, recalcó que “quisimos favorecer el aprendizaje integral de todos los niños entregando y favoreciendo, a través del juego y actividades lúdicas sus conocimientos”.

Es importante recordar que el Programa "Vacaciones en Mi Jardín" entregó la posibilidad de hacer un quiebre en la rutina a las niñas y niños marcando una diferencia respecto del trabajo que desarrollan los jardines infantiles durante to

La directora del jardín infantil “Ayelen”, Katherine de la Guarda destacó la importancia de los jardines infantiles en sus procesos neuronales durante los primeros años de vida recalcando que “tienen muchas ganas de explorar y conocer el mundo que los rodea. Su cerebro es capaz de formar conexiones neuronales que van aumentando a medida que van creciendo. Por lo cual es muy importante aprovechar estos espacios en donde lo hacen de manera natural y en conjunto con sus pares y equipos educativos dedicados a entregar aprendizajes significativos”.

En este contexto la directora regional de Fundación Integra invitó “a las familias a que se sumen a nuestra institución y que sean parte de una de las instituciones líderes en educación en Primera Infancia de nuestro país”. Del mismo modo dejó en claro “que este año, al igual que los años anteriores, estamos aplicando todas las medidas de resguardo y protección por COVID 19 las que nos permitirán ir retomando, paulatinamente, las rutinas en nuestros jardines infantiles.”.

Finalmente, cabe destacar que este 2 de marzo comienza la atención regular de las niñas y niños que forman parte de Fundación Integra y que desde la misma institución destacan que aún hay posibilidad de matrícula para buena parte de sus 19 jardines infantiles y salas cuna presentes en la región.