En la Región de Aysén, serán más de 9 mil los Aportes Familiares Permanentes que se entregarán en esta primera nómina.

Coyhaique.- Quienes no aparecen como beneficiarios por ahora, deben esperar las siguientes nóminas que se darán a conocer el 1 y 15 de marzo, respectivamente.

El Instituto de Previsión Social – IPS Aysén, informa que ya se inició el pago del Aporte Familiar Permanente 2022. La entrega del tradicional beneficio, conocido también como “Bono Marzo”, inició el 15 de febrero llegando al denominado primer grupo de beneficiarios y beneficiarias. Estas familias corresponden a personas que reciben beneficios de Subsidio Familiar, Chile Solidario o del Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), las que este año recibirán un monto de $52.710 por carga familiar o familia, según el tipo de beneficiario.

Así lo anunció la seremi del Trabajo y Previsión Social, Andrea Ponce, quien explicó que esta primera nómina la integran más de 453 mil familias de todo Chile, que recibirán el Aporte Familiar Permanente entre el 15 y el 28 de febrero. De ellas, más de 4 mil corresponden a la Región de Aysén.

La Secretaria Regional Ministerial hizo hincapié en que para esta ayuda no es necesario postular pues, para quienes cumplen con los requisitos, viene incluida en el beneficio que mensualmente cobran en el IPS. “Contarles a todos que ya se inició el pago de este ex Bono Marzo, que hoy día se llama Aporte Familiar Permanente. La suma es de $52.710. Esto no tiene relación con algún trámite especial que tengan que hacer las personas beneficiadas; esto llega automáticamente con sus pagos”, reforzó la autoridad.

Por su parte, la jefa de la sucursal IPS Coyhaique, Daniela Catalán agregó que desde la fecha de emisión del documento de pago, las y los beneficiarios cuentan con un plazo de nueve meses para cobrar el Aporte Familiar. En tanto, si una persona cree cumplir con los requisitos legales, pero no aparece con derecho a recibir esta ayuda, o recibió pago por menos cargas familiares de las que le correspondían, tendrá un año para presentar un reclamo en www.aportefamiliar.cl, a contar del 15 de marzo de 2022.

En este contexto, la representante del IPS – ChileAtiende llamó a la ciudadanía a utilizar los distintos canales disponibles en caso de dudas. “Para cualquier consulta, puedan acercarse a nuestras sucursales; también en la página del Aporte Familiar Permanente (www.aportefamiliar.cl) donde ingresan su RUT, su fecha de nacimiento y el sistema automáticamente les va a mostrar si son o no beneficiarios”.

En nuestra región

Con la publicación de las tres primeras nóminas de personas beneficiarias -cuyas fechas de difusión son 15 de febrero, 1 de marzo y 15 de marzo-, se estima que en la región de Aysén este beneficio llegará inicialmente a más de 4 mil familias, las que en conjunto recibirán más de 9 mil aportes familiares.

Una de las primeras favorecidas con el esperado Aporte Familiar Permanente fue Cristina Barrientos, quien recibe una Pensión de Invalidez por parte de su AFP, a la que se suma un Aporte Previsional Solidario de Invalidez (APSI) por parte del Estado. Al tener como carga sus dos hijas, estudiantes de 9 y 21 años, respectivamente, la pensionada recibe el beneficio por cada una de ellas, noticia que por supuesto, fue muy bien acogida.

“¡Súper bueno! Ya este año vienen las clases presenciales, vienen los gastos de útiles escolares, de uniforme, zapatos… La que está en la universidad también… Entonces es muy importante. Ayuda a cubrir muchos gastos en este tiempo”, precisó Cristina Barrientos.

Continuando en esta línea, Andrea Ponce señaló que, a nivel regional, el Estado desembolsará más de 485 millones de pesos en la entrega de este beneficio, el cual busca aliviar el impacto en el presupuesto de las familias de menores ingresos por los gastos que deben enfrentar durante el mes de marzo.

Para más información y consultas, están disponibles los sitios www.aportefamiliar.cl, www.chileatiende.cl, el Call Center 101 (opción 1) y las redes sociales ChileAtiende en Facebook, Twitter e Instagram.