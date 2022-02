El SERNAC realizó un estudio de precios de textos, útiles y uniformes e incluyó un levantamiento de información de las políticas a implementar por parte de los colegios en relación a las compras de textos y uso del uniforme, especialmente considerando el contexto de pandemia.

Para una canasta escolar (que incluye textos, uniformes y útiles), los textos ocupan hasta el 84% del gasto escolar promedio.

En el caso de las niñas, el valor de los textos representó entre un 68% y un 84% Le sigue el valor del uniforme (11,2% y 26,6%); y finalmente los útiles (4,7% y 6,1%). En el caso de los niños, los porcentajes son similares.

¿Los colegios han ajustado sus políticas respecto al uso de textos y útiles?

Para responder a esta pregunta respecto al año académico 2022, el SERNAC realizó una encuesta vía oficio, la cual fue respondida por 91 colegios particulares y subvencionados de distintas regiones del país.

El 98% de los establecimientos indica que sí tomaron medidas para aliviar los gastos para las familias. Entre las medidas destacan:

● Flexibilidad en el uso de uniformes (40,7%)

● Reducción de la lista de útiles (24,2%).

● Se mantienen valores de matrícula, mensualidad y/o examen de

admisión (23,1%).

● No uso de textos (17,6%).

● Becas (17,6%).

Por otro lado, es importante destacar que:

● 67% de los establecimientos cuenta con uniforme escolar, el que sería de uso obligatorio por regla general.

● 18% indican que el uso de uniforme escolar es opcional.

● 5% de los establecimientos indican que no cuenta con uniforme especial.

Respecto de la consulta “Si una familia no puede o no desea adquirir el uniforme especial, ¿qué pasos debe realizar frente al colegio?”

Un 48,4% de los colegios indica que se debe informar formalmente a la autoridad del colegio y un 18,7% resalta que se flexibilizó el uso de uniforme como uno similar, uso de buzo del colegio de manera permanente, entre otras alternativas.

Adicionalmente, el 73% de los colegios indican que los apoderados no participan en la determinación de los textos. Y un 79% de los colegios se interesa en conocer los textos escolares del MINEDUC que se reparten gratuitamente a los establecimientos municipales y que las principales editoriales han señalado estarían en condiciones de ofrecer a un menor costo que los textos privados.

En general, los colegios señalan que mayoritariamente la evaluación de los textos no se ha realizado con la comunidad educativa y las editoriales no han ofrecido acceder a los libros de MINEDUC, que tienen un menor costo, pese a que existe interés de los establecimientos.

PRECIOS TEXTO ESCOLARES

SERNAC realizó en el mes de enero del año 2022 un sondeo de precios de textos escolares en las dos principales editoriales relacionadas (Ediciones SM y Santillana), para conocer las diferencias de precios existentes entre los textos escolares.

Para el análisis de los precios se seleccionaron las asignaturas que tuvieran textos escolares principales para un curso de 2do básico.

Se consideraron todas aquellas asignaturas que tienen textos en más de una editorial, aplicando los siguientes criterios:

● En el caso de Ciencias Naturales; Historia, Geografía y Ciencias Sociales; Matemáticas; Lenguaje y comunicación, se consideraron proyectos educativos similares de dos editoriales, como los son Santillana Saber Hacer (en el caso de Matemáticas se considera también Marshall Cavendish) y SM Savia, cuyo año de edición y/o proyecto educativo fuese el más actualizado y que fueran productos físicos (no sólo digitales).

● En el caso de los textos de inglés, para la selección de estos se tomó en cuenta, que fueran el libro del estudiante (Student Book), que fuese el libro principal, la edición más reciente y el proyecto educativo de mayor valor en cada editorial.

Precios mínimos y máximos en textos

Considerando precios sin convenios con colegios, los resultados indican que el promedio de los textos es de aproximadamente entre $35.000 y $39.000 (salvo en el caso de inglés), siendo Santillana la editorial que presenta menores valores en 4 de las 5 asignaturas.

Por su parte, el libro de Matemáticas Marshall Cavendish ofrecido por Santillana que desarrolla el “método Singapur” presenta el mayor precio de $45.042.

Considerando los textos principales similares más comunes en 5 asignaturas para un niño o niña de 2do básico, se puede concluir que una familia puede gastar entre $157.732 y $181.742 (con una diferencia de $24.010 entre ambas), representando el gasto más importante de las categorías analizadas.

Es importante recalcar que las mismas editoriales son aquellas que tienen la mayoría de la oferta pública de textos escolares licitada por MINEDUC para los establecimientos municipales y subvencionados.

Si bien el MINEDUC proporciona estos textos de manera gratuita para estos establecimientos, las editoriales han indicado en años anteriores que, en caso de realizar dicha oferta a los colegios privados, los costos estarían por debajo de los actuales precios de mercado.

Sin embargo, cuando se les pregunta a los colegios, sólo un 60% ha tenido la posibilidad de evaluar la oferta de las editoriales que vende a MINEDUC, pese a que un 79% está interesado en conocerlos.

ÚTILES ESCOLARES

SERNAC realizó en el mes de enero de 2022 un sondeo de precios de útiles escolares en las principales librerías y supermercados de la Región Metropolitana , para conocer las diferencias de precios en este tipo de productos.

Se consideraron dos tipos de listas de útiles que necesitaría un niño o niña de 2° básico: Una lista completa de 20 productos y una reducida de sólo 10 artículos.

Para realizar la selección de las variedades, se consideraron aquellas que presentaran mayor presencia entre las tiendas encuestadas, a las que se le solicitó informaran de la marca más económica disponible.

Hallazgos:

Al analizar los precios de la lista completa, alcanzó un valor total que podía variar entre los $13.950 y $26.659 considerando sólo los útiles más económicos según variedad por cada tienda.

PRECIOS DE UNIFORMES

SERNAC realizó en el mes de enero de 2022 un sondeo de precios de uniformes escolares en las principales multitiendas y supermercados de la Región Metropolitana.

Precios uniformes niñas:

Para poder determinar el menor precio de compra en el uniforme escolar, se estableció una canasta completa de productos que consideró el menor valor de la composición similar más frecuente niña y unisex.

La canasta completa varía en un rango que va entre $28.930 y $70.910, es decir, una diferencia de $41.980. Dicho de otro modo, los consumidores podrían comprar más de dos uniformes completos con los productos más económicos por el precio del más caro.

Precios de uniformes de niñas por prendas:

Para un jumper y polar con la misma composición puede haber $5.000 pesos de diferencia, con un mínimo de $3.990 y un máximo de $8.990 (125% de diferencia), en el caso del jumper (1 unidad); y de $4.990 y $9.990 (100%) en el polar.

En las zapatillas se produce una diferencia de $7.000, con una composición de los zapatos similar, pero de distinta marca. (Un mínimo de $3.990 y un máximo de $10.990, 175% de diferencia).

Para un pack de 2 blusas con la misma composición puede haber $7.990 de diferencia. (Un mínimo de $3.990 y un máximo de $11.980, 200% de diferencia).

Los delantales presentan una diferencia de $4.000 aun con composiciones idénticas en dos de los casos comparados: 80% de Poliéster y 20% de Algodón. (Un mínimo de $3.990 y un máximo de $7.990, 100% de diferencia).

Precios uniformes niños:

Se seleccionaron los precios más económicos de cada tienda con composición más frecuente niño o unisex.

La canasta completa varía en un rango que va entre $28.930 y $68.910, esto es, una diferencia de $39.980 (138%)

Análisis precios de uniformes de niños por prendas:

Para un polar con la misma composición puede haber $5.000 de diferencia. (Un mínimo de $4.990 y un máximo de $9.990, 100% de diferencia).

En las zapatillas se produce una diferencia de $7.000, con una composición similar, pero de distinta marca. (Un mínimo de $3.990 y un máximo de $10.990, 175% de diferencia).

Para un pack de camisas con la misma composición puede haber $8.000 de diferencia. (Un mínimo de $3.990 y un máximo de $11.980, 200% de diferencia).

Para un pantalón de igual composición una diferencia de $4.000. (Un mínimo de $3.990 y un máximo de $7.990, 100% de diferencia).

Las cotonas presentan una diferencia de $4.000, con igual composición (65% de poliéster y 35% de algodón). (Un mínimo de $3.990 y un máximo de $7.990, 100% de diferencia).

CONCLUSIONES

• Un 98% de los colegios aseguraron haber tomado medidas para aliviar los gastos en las familias. Entre ellas, flexibilidad en el uso de uniformes; la reducción de la lista de útiles; y la mantención de los valores de matrícula, mensualidad y/o examen de admisión.

• En el caso de los textos escolares, el promedio fluctúa entre $35.000 y $39.000, a excepción de los de inglés que son un poco más baratos ($24.200 el más caro), siendo Santillana la editorial que presenta menores valores en 4 de las 5 asignaturas.

• Considerando los textos principales similares más comunes en 5 asignaturas para un niño o niña de 2do básico, una familia puede gastar entre $157.732 y $181.742, esto es, una diferencia de $24.010.

• En el caso de los útiles escolares, una lista normal de 20 productos, tuvo un valor mínimo de $13.950 y un máximo de 25.659 (considerando los productos más económicos por tienda según variedad), es decir, los consumidores podrían ahorrarse hasta 46% si eligen la opción más económica.

• En el caso de los uniformes, en el caso de las niñas, una canasta completa va entre $28.930 y $70.910. Es decir, una diferencia de 145%

• Tanto en niñas como niños, las mayores diferencias se dan en las zapatillas, blusas y camisas.

• En el caso del uniforme de las niñas, las mayores diferencias se observaron en las zapatillas de similar composición ($7.000 o un 175%) y en un pack de blusas ($8.000 o un 200%).

• En el caso de los uniformes de niños, el estudio concluyó que el costo de la canasta completa varía en un rango que va entre $28.930 y $68.910.

• En el caso de los uniformes de niños, las mayores diferencias se detectaron en el pack de camisas ($8.000 o 200% de diferencia) y en las zapatillas ($7.000 o un 175%).

• Al analizar los gastos de las compras escolares a, que incluye textos, uniformes y útiles, se puede concluir que, tanto en los precios mínimos como de máximos, los textos representan el valor más elevado del gasto escolar, representando entre un 68% y un 84%, en el caso de una lista ampliada o reducida para niñas.

• Es importante destacar que la flexibilidad indicada por los colegios ha sido en el sentido de no exigir el uniforme tradicional, sino los buzos especiales de cada colegio. No obstante, en general estas son prendas más costosas que las universales, por lo que, en coordinación con la Superintendencia de Educación, se recomendará evaluar que la decisión tomada por cada comunidad educativa esté orientada a generar un ahorro efectivo para las familias.

• Finalmente, destaca el hecho de que un 79% de los colegios encuestados está interesado en conocer la oferta de textos escolares desarrollados para el MINEDUC, por lo que se oficiará al Ministerio de Educación con el listado de colegios para que se puedan tomar las acciones que correspondan.

• Para conocer en detalle los valores de los productos escolares del estudio del SERNAC, visite www.sernac.cl

ANEXOS

Recomendaciones:

● Revise el uniforme y útiles del año pasado y vea qué puede servir. Muchos colegios indican que solicitarán listas reducidas.

● Busque instancias para permutar, intercambiar o ferias que disponen textos y uniformes usados.

● Organícese con otros apoderados para comprar al por mayor, pues puede obtener precios considerablemente más bajos.

● Cotice y compare precios, lo que puede hacer on-line. Con ese ejercicio puede obtener importantes ahorros.

● Recuerde que no hay crédito gratis, por lo que prefiera comprar al contado, o fíjese en el costo final que le cobrarán en la tarjeta.

Normativa vigente

La normativa (Decreto Supremo N°215 del 2009, que reglamenta uso de uniforme escolar), establece que el director o directora de un establecimiento puede establecer el uso obligatorio del uniforme, previo acuerdo con el Consejo de Profesores y el Centro de Padres y Apoderados. Además, es necesario consultar al Centro de Alumnos y Comité de Seguridad Escolar.

Los establecimientos educacionales que opten por usar uniforme, deberán procurar que sea económico, de manera que no sea un impedimento para que los niños, niñas y jóvenes puedan asistir a clases.

En el caso de los útiles, ningún establecimiento puede obligar o exigir la compra de útiles de una determinada marca o empresa. Sólo en forma excepcional, cuando existan razones de carácter pedagógico, sanitario o de otro orden debidamente acreditables, los establecimientos podrán recomendar (nunca obligar) determinadas marcas de productos.

En el caso de los textos escolares, el Ministerio de Educación (MINEDUC) entrega textos escolares y guías didácticas de manera sistemática y gratuita a todos los estudiantes y profesores de los establecimientos educacionales municipales y particulares subvencionados del país, a través del Programa de Distribución de Textos Escolares.

Los establecimientos que opten por no recibir los textos escolares y guías didácticas entregadas por el MINEDUC, deben comunicar esta decisión al Centro de Padres y Apoderados y al Centro de Alumnos, con la debida anticipación y fundamentación técnico pedagógica.