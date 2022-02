El rol de la institución y de nuestro equipo es siempre estar asistiendo a los párvulos y sus familias. Sabemos que existen familias que necesitan desempeñar sus labores y sus hijos no pueden quedar de manera independiente en sus casas, es por eso que Junji abrió dos jardines disponibles con equipos excelentes para entregar educación inicial de calidad” comentó Sergio Herrera Hernández director regional Junji Aysén.

Jardines de verano de la Junji es una modalidad dedicada a brindar apoyo a quienes no pueden llevar a sus niños de vacaciones o se ven en la necesidad de trabajar en la época estival, de los programas de la institución Jardines Infantiles de Verano es una alternativa integral para las familias. Es así como lo señaló María Isabel Parada, subdirectora de Calidad Educativa de Junji Aysén: “Los programas transitorios, como el jardín de verano, están justo para apoyar a las familias que por condiciones laborales no pueden disfrutar de un periodo de vacaciones durante todo el mes de febrero con sus hijos. La idea es que sean siempre párvulos que ya estaban en el sistema de Junji y por lo tanto son todos párvulos antiguos, ya que no trabajamos con párvulos nuevos, la característica es juntar a varios niños, de varios establecimientos en uno y el requisito que la familia esté trabajando durante el periodo febrero”

A diferencia de los Jardines Infantiles clásicos, en los de verano el objetivo es que niñas y niños disfruten de unas vacaciones entretenidas: “En el jardín de verano tratamos de enfocarnos que sean actividades más lúdicas, más de juego, más innovadoras con el material, usar siempre la imaginación…” señaló Yasna Barrera, encargada jardín de verano Arcoíris.

Una oportunidad que las familias valoran muchísimo, así lo manifestó Daniela Leal apoderada de Jardín de Verano Kau-Kalem: “Como familia estamos muy contentos y agradecidos de tener la instancia de poder traer a mi hija aquí, porque me ha permitido volver a trabajar y sobre todo con esto de la pandemia que costó mucho. Y también por ella porque puede compartir con otros niños, en la casa estamos solas, no es que con la mamá se aburra (risas), pero se entiende que es necesario que comparta con otros niños”

“Para las familias ha sido muy beneficioso, durante este periodo que hemos vivido como jardín de verano, ya que es una ayuda para que ellos puedan realizar sus funciones laborales con tranquilidad, quedando sus hijos al resguardo del equipo educativo competente para el cuidado y resguardo, ya que proporcionamos aprendizajes significativos para niños y niñas. Las familias han estado a disposición y completamente agradecidos del equipo. Además, a pesar del corto plazo, han visualizado muchos avances; en relación con la autonomía, el desarrollo. Nosotros les hemos intentado entregar en este caso actividades más lúdicas, con contacto del medio ambiente y a su vez también aprovechando el clima que también nos entrega la estación de verano” dijo Ivonne Bello, encargada Jardín infantil de Verano Kau-Kalem.

El que niños y niñas no vean interrumpidos sus aprendizajes es muy importante, María Isabel Parada dio a conocer la importancia de la asistencia continúa en niños y niñas en esta etapa de sus vidas; “La presencialidad ha costado para todos, pero también sabemos que es irremplazable, en educación se han hecho todos los esfuerzos por mantener una atención presencial y virtual, pero sabemos que hay un desmedro en los aprendizajes (en la virtualidad), en la socialización de los niños, en la autonomía cuando dejan de asistir de manera presencial. La importancia especialmente es que los niños pueden tener condiciones para enfrentar situaciones de la vida cotidiana” señaló María Isabel Parada, Subdirectora de Calidad Educativa, Junji Aysén.

Los equipos técnicos territoriales de la institución supervisaron habitualmente los jardines en este periodo para que pudieran desarrollarse con normalidad. Director regional, Sergio Herrera, agradeció el compromiso de todos los equipos que llevaron al funcionamiento, fuese un éxito: “Agradecer a los equipos que han estado con compromiso, con entusiasmo, con motivación; agradecer a educadoras, técnicos, auxiliares y manipuladoras de alimentos. Y a nuestro equipo que se desempeña en esta dirección regional también que está atento cualquier requerimiento que vayan a necesitar en los jardines, por eso un gran saludo, muchas felicitaciones y muchas gracias por su compromiso”

Junta Nacional de Jardines Infantiles de Aysén aún tiene cupos disponibles para niños y niñas de 0 a 4 años, para más información en: www.junji.gob.cl o través de los canales de comunicación SIAC con: Sandra Naguelquin Muñoz o Marcela Jara Riquelme a los teléfonos de contacto 2577371 o 67-2577307, y a los correos electrónicos snaguelquin@junji.cl o mjarar@junji.cl o directamente en Riquelme N° 395 interior.