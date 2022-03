Ante la crisis eléctrica que está viviendo la localidad de Raúl Marín Balmaceda, que se ha mantenido por cerca de ocho días sin luz eléctrica, el diputado Miguel Ángel Calisto acusó inacción por parte de las autoridades competentes, asegurando también que es fundamental contar con un fondo de emergencia que permita solucionar el problema.

Aysén.- Según el diputado Calisto, “hace varios días, la localidad de Raúl Marín Balmaceda viene exigiendo que tanto la Municipalidad de Cisnes, como también las autoridades del Gobierno, se preocupen respecto a la falta de electricidad en Raúl Marín Balmaceda. Se trata de la localidad más antigua de la Región de Aysén, y la tenemos prácticamente botada”.

Calisto agregó que “he estado en contacto con el comité de electrificación rural desde hace algunos días. Hemos buscado alternativas intermedias, junto al alcalde de Cisnes, pero eso no ha solucionado el problema. Acá se requiere un fondo de emergencia”.

“Evidentemente hay una inacción de parte del Gobierno, como también de parte de la Gobernadora Regional, autoridad que tiene un rol que cumplir importante, porque se trata de una localidad que requiere de forma urgente alguna vía de financiamiento, fondos de emergencia, para poder restablecer el servicio eléctrico. Estamos hablando que la gente ha perdido muchas cosas, porque se ha visto afectada la cadena de frío”.

Finalmente, el diputado Calisto señaló que “la gente no puede emprender en la localidad si no hay electricidad. La empresa Edelaysen tiene un proyecto que está en avance, pero este estaría listo en dos años más. Acá se requiere que la autoridad de Gobierno, la Gobernadora y el alcalde se comprometan a buscar una pronta solución”.