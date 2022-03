El legislador además pidió aumentar cupos para programa de Residencia Familiar Estudiantil para así asegurar alojamiento para todos los estudiantes que lo requieran.

Coyhaique.- Frente a la serie de reclamos por las constantes fallas en el sistema de postulación a las becas Junaeb, el diputado Miguel Ángel Calisto hizo un llamado al Gobierno para aumentar el plazo de postulación a estos beneficios, además de pedir que se aumente el cupo para el programa de residencias familiares.

Según el legislador, “hemos recibido múltiples reclamos por parte de familias, padres, apoderados y de los propios estudiantes, respecto de la necesidad de aumentar el plazo en la postulación de las becas de Junaeb, especialmente beca Patagonia, beca Aysén, beca Integración Territorial, Presidente de la República y beca Indígena, como también la necesidad de aumentar los cupos de residencia familiar”.

“Para los estudiantes estos beneficios son fundamentales para poder salir adelante y terminar sus estudios. Lamentablemente hay muchos que postularon, pero el sistema colapso, por eso no pudieron ingresar sus datos y requerimientos. Por otro lado, algunos derechamente no lo hicieron”, indicó el legislador.

El parlamentario señaló que “por esto, estamos pidiendo que exista una prórroga para que extienda el plazo para postular a las becas y las residencias. Se nos dijo que hasta este martes 1 de marzo estará disponible la posibilidad para denunciar el problema que les impidió hacer el proceso de postulación, y así se pueda abordar como caso particular y se le permita el ingreso al sistema”.

Programa de Residencia Familiar Estudiantil

El legislador señaló la necesidad de aumentar los cupos para el Programa de Residencia Familiar Estudiantil, asegurando que “me he comunicado con el Director Nacional de Junaeb para pedir más cupos de residencia. Se trata de muchos chicos de sectores rurales que deben venir a las ciudades más grandes, como Coyhaique, Aysén, Cochrane o Chile Chico, para seguir con la educación media”.

Finalmente, Miguel Ángel Calisto señaló que “si no tienen una residencia, deben pagar un alojamiento particular. Pero hay que recordar una cosa, es rol del Estado garantizar la educación de nuestros estudiantes. Por eso, estamos convencidos que acá se tiene que considerar la totalidad de los cupos de beca de residencia, eso es lo que estamos decididos a que se garantice por parte de la Junaeb a nivel nacional”.