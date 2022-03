Se encuentra disponible el banner de postulación y acceso directo en página web institucional, para que se realicen las inscripciones del año 2022 al programa de Prevención del Consumo de Alcohol y otras Drogas: “Trabajar con Calidad de Vida” del SENDA, que busca instalar una cultura preventiva y así mejorar la calidad de vida en espacios laborales en organizaciones públicas y empresas privadas.

¿Cómo se puede postular?

El formulario de postulación está disponible en la página web del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (www.senda.gob.cl) y se encontrará disponible durante todo el período.

¿Quiénes lo pueden hacer?

Instituciones públicas que no hayan implementado el Programa Trabajar con Calidad de Vida y que no cuenten con un programa de prevención vigente y Empresas privadas legalmente constituidas en Chile o la Región con 50 o más trabajadores, que no cuenten con un programa de prevención vigente. Estas son las entidades u organizaciones que pueden postular al programa.

El objetivo final tras la implementación de este programa es la elaboración de una política preventiva y un plan de acción que garantice buenos resultados en las diferentes instancias de interacción y gestión en las diferentes instituciones y empresas, con el propósito de garantizar una cultura preventiva frente al consumo de alcohol y otras drogas en forma permanente en las organizaciones; cabe señalara que quienes participen del Programa, podrán optar a una Certificación Final de Espacio Laboral Preventivo.