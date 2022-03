El legislador pidió aumentar los cupos de este programa para así dar abasto a toda la demanda regional.

Coyhaique.- Ante la gran cantidad de casos de niños que aún no tienen claridad si podrán optar a un cupo en el programa de Residencias Familiares Estudiantiles, lo que ha generado mucha incertidumbre en sus familias, el diputado Miguel Ángel Calisto hizo un llamado al Gobierno a garantizar el acceso a la educación y aumentar el cupo para acceder a este beneficio.

Según el legislador, “hemos hecho diversas gestiones con el Director de Junaeb, respecto a la necesidad de ampliar los cupos para el programa de Residencias Familiares Estudiantiles. Este programa es fundamental, porque permite que los niños que viven en zonas alejadas y rurales, puedan continuar sus estudios en las ciudades más grandes de la región donde existan liceos”.

“Lamentablemente hemos visto que jóvenes de Mañihuales, Islas Huichas y de Puyuhuapi, entre otras localidades, no tienen la seguridad de poder optar a uno de los cupos para este programa. Nosotros creemos que Junaeb debe cumplir con la ley, y la ley establece que el Estado debe garantizar el acceso a la educación de todas las niñas y niños de nuestro país”, indicó.

El legislador aseguró que “por estos motivos, el Estado debe garantizar los cupos para todos los que requieran Residencias Familiares. Estoy optimista, porque el Director Nacional de Junaeb me informó que están haciendo el esfuerzo para cumplir con la totalidad de las demandas, por lo que espero que así sea”.

“Vamos a estar muy atentos a este tema, porque estamos próximos a un cambio de Gobierno y es fundamental que las autoridades que están dejando sus cargos sean competentes en dejar garantizados estos cupos de residencias”.

Finalmente, el diputado Miguel Ángel Calisto señaló que “otro elemento que nos preocupa también es que hay una gran cantidad de alumnos que no pudieron postular a sus becas. No basta que la Junaeb los inscriba esperando que llegue en algún minuto una respuesta. Lo que estamos pidiendo es que se haga un proceso excepcional de postulación y renovación de becas, tomando en cuenta que el proceso que pasó fue engorroso y no todos pudieron postular. Las becas son fundamentales en nuestra región, por lo que se requiere una solución a este problema”.